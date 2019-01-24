شرکت آلومینیوم المهدی رسمأ به مپنا واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدری در نشست تحویل رسمی شرکت آلومینیوم المهدی به خریدار جدید (گروه صنعتی مپنا) عنوان کرد: استانداری هرمزگان از مدیریت جدید شرکت آلومینیوم برای پیشبرد اهداف کارخانه در زمینه تولید و اشتغال حمایت خواهد کرد .

وی افزود: شرکت صنعتی مپنا یک شرکت با برنامه و منظم سرمایه گذار در سطح کشور است که تاکنون در زمینه های مختلف در مناطق مختلف کشور اقدام به سرمایه گذاری کرده است و امیدواریم جدیت و تلاش خود را در مدیریت ارزنده شرکت آلومینیوم المهدی به صورت عملی نشان دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: اهداف مهمی در زمینه شرکت آلومینیوم المهدی دنبال می شود که حفظ سرمایه شرکت و سه هزار کارگری که در این کارخانه فعالیت می کنند، است و مدیریت جدید باید در صدر برنامه های کاری خود قرار دهد.

وی افزود: در طی ماه های اخیر با تلاش های شبانه روزی که از سوی مدیریت عالی استان و همراهی همه مدیران صورت پدیرفت حقوق کارگران مجموعه المهدی به موقع پرداخت شد.

حیدری خاطرنشان کرد: همچنین با تلاش ها و پیگیری هایی که صورت پذیرفت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه جهت فعال بودن چرخه تولید به موقع تامین شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: مدیریت جدید شرکت آلومینیوم المهدی پرداخت به موقع حقوق کارگران را کارخانه را در دستور کار قرار دهد تا وقفه ای در این زمینه ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: پرداخت مطالباتی که دستگاه های خدمات رسان و اجرایی نظیر برق ، آب، گاز، تامین اجتماعی و مالیات از شرکت آلومنیوم الهمدی دارند در دستور کار مدیریت جدید کارخانه قرار گیرد.

حیدری اظهار کرد: مدیریت جدید شرکت آلومینیوم المهدی برای تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز کارخانه برنامه ریزی کند تا در زمینه تولید این کارخانه خللی ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: مدیریت سابق کارخانه و مجموعه خصوصی سازی همکاری کاملی را با مجموعه مدیریت جدید شرکت آلومینیوم المهدی داشته باشند تا روند تحویل کارخانه به صورت کامل صورت پذیرد.

در پایان این نشست مدیریت کارخانه آلومنیوم المهدی رسما از سوی سازمان خصوصی سازی به شرکت مپنا تحویل گردید و آقای حمید مهتدی از سوی شرکت مپنا به عنوان مدیرعامل جدید کارخانه المهدی معرفی شد.