به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از بخش خصوصی برای توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: بخش خصوصی توانمندی های بسیار زیادی دارد که باید از این ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت استان بهره گیری کرد.

وی بیان کرد: کم کردن وظایف دولتی در سطح استان ضروری است و باید تلاش شود که وظایف بخش خصوصی افزایش یابد.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات باید به مردم واگذار شود و تلاش شود از ظرفیت های مردمی برای توسعه استان بهره گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری معرفی شوند، ادامه داد: ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری معرفی شوند.

عباسی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های مختلف در بخش های مختلف کشاورزی، گیاهان دارویی، صنعت، گردشگری، اکوتوریسم و... است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان بهره برد.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است، عنوان کرد: باید از ظرفیت های گردشگری برای توسعه چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این استان مملو از جاذبه های گردشگری است که باید از این جاذبه ها برای توسعه استان استفاده کرد.

وی بیان کرد: بیش از ۲۵۰ جاذبه گردشگری شناخته شده در این استان وجود دارد که باید زمینه معرفی بیشترآنها برای جذب گردشگر فراهم شود.

عباسی با اشاره به اینکه مدیران استان چهارمحال و بختیاری در مسیر جذب سرمایه گذار تلاش کنند، ادامه داد: این استان با ورود بخش خصوصی از توسعه برخوردار می شود.

وی تاکید کرد: ارتقای زیرساخت های توسعه این استان از مهمترین برنامه های دولت در این استان به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد:معرفی ظرفیت های و پتانسیل های این استان برای جذب سرمایه گذاران باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.