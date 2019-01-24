سازمان برنامه بودجه به تعهدات خود نسبت به کشاورزان عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی عصر پنج‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی استان سمنان به میزبانی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود با بیان اینکه وزیر جهاد بارها درباره مشکلات این وزارتخانه فریاد زده اما نگاهی به این حوزه نمی‌شود، تاکید کرد: موضوعی مشابه با موضوع وزیر بهداشت در مورد جهاد کشاورزی نیز در حال رخ دادن است، نمایندگان مجلس متاسفانه نوبخت را نمی توانند به مجلس احضار کنند اما می دانند که وزیر جهاد کشاورزی مقصر نیست و سازمان برنامه و بودجه باید به تعهداتش عمل کند.

وی با بیان اینکه پیرامون سرما زدگی محصولات کشاورزی در شاهرود وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد بحران به این شهرستان سفر کردند و مشکلات با حضور آن‌ها احصا شده است، افزود: برای دریافت مبلغ موردنیاز در راستای خسارات کشاورزان در هیئت دولت مصوبه ای ایجاد شده و به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد اما این سازمان کاری نمی‌کند.

عضو خانه ملت با انتقاد شدید از محمدباقر نوبخت، تاکید کرد: مجلس نمی‌تواند او را در مجلس احضار کند از سوی دیگر معتقدیم که وزیر جهاد کشاورزی می‌بایست از حوزه خود دفاع کند.

عضو خانه ملت بابیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور به فرموده رهبر معظم انقلاب استیضاح وزیران به مصلحت نیست، ابراز داشت: در شرایط اقتصادی ویژه و حساسی قرار داریم، ۱۵ درصد بودجه سال آینده عمرانی است که شاید هفت الی هشت درصد آن محقق شود لذا باید گفت ما نمیاندگان وضعیت را می دانیم اما برخی اوقات هم باید چاره ای اندیشید.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه ۸۵ درصد اعتبارات در بخش دولتی‌ هزینه می‌شود، تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه و اعتبارات باید چاره‌ای اندیشه کرد، بحث بودجه ۹۸ مشارکت محور است که بخش خصوصی باید آن را فعال کند.

وی اضافه کرد: در شرایط موجود کشور، کشاورزی ۱۰ درصد هم سود ندارد، لذا می‌بایست واقعیت را پذیرفت و باید اذعان داشت که به سمت افزایش بهره‌وری کشاورزی پیش نرفته‌ایم، در این بخش به خصوص در سطح استان سمنان هیچ پیشرفتی نداشتیم و یا خوش بینانه با رشد حداقلی مواجه هستیم لذا می‌بایست حرکت جهاد کشاورزی در مسیر مرکز تحقیقات کشاورزی و افزایش بهره وری علمی باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه در شرق استان سمنان هیچ اتفاق خاصی در حوزه کشاورزی رخ نداده است، ابراز داشت: در کشاورزی نباید خیلی به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی بود شاید اگر کار به یک ایرانی سپرده شود کار را به بهترین نحو انجام شود چرا که همه ما اذعان داریم در همین شاهرود ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند الگویی برای بقیه استان‌های کشور باشد.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه در حوزه کشاورزی باید از بخش خصوصی استفاده کرد، افزود: بهره‌برداران این بخش تحصیل‌کرده و مدرن نیستند و فعالیت تعاونی‌های روستایی بسیار کاهش پیداکرده و در کنار آن همچنین مشکل تولید در کشور وجود دارد پس در نتیجه باید گفت مشکل اصلی پس از تولید است.

وی بابیان اینکه نتوانستیم زنجیره تولید را به‌درستی کامل کنیم، اضافه کرد: زمانی تقاضا درست شد عرضه نیز اصلاح می‌شود و حال باید پرسید چقدر توانستیم از ظرفیت‌های موجود در شهرستان استفاده کنیم؟ لذا حمایت از بخش خصوصی باید فعال شود.