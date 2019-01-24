به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز پنجشنبه در سخنانی تصریح کرد: ما مخالف کودتا در هر نقطه ای از جهان هستیم.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه افزود: کشوری هستیم که دموکراسی را باور داریم. به همین دلیل در هرجایی در جهان بدون اینکه تفاوتی میان کشورهای جهان قائل شویم، مخالف کودتا خواهیم بود؛ زیرا به آرای برخاسته از انتخاب مردمی باید احترام گذاشت.

گفتنی است که ونزوئلا از دیروز چهارشنبه صحنه تحولات سیاسی و اعتراضات ضد دولتی بوده است. روز چهارشنبه دقایقی پس از آنکه رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری این کشور خواند؛ آمریکا اعلام کرد که وی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی به رسمیت شناختن رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری این کشور، از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی خواست کناره گیری کند.

اردوغان بدون اشاره به حضور نظامیان این کشور در سوریه بدون کسب اجازه از دولت قانونی دمشق در این باره ادعا کرد: ما در سوریه دنبال اشغالگری نیستیم! تنها کشوری که در سوریه هدف انسانی دارد، ترکیه است!