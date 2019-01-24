به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند ظهر امروز ‌در نشست کارگروه اقتصادی ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، کارگروه اقتصادی را از کارگروه‌های مهم ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در استان دانست.

وی بیان کرد: ایام الله دهه فجر امسال ویژگی‌های خاص خود را دارد و امسال علاوه بر رویایی در حوزه‌های دیگر در یک رویارویی اقتصادی با مخالفین ایران و انقلاب هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد عنوان کرد: برای تقویت حوزه اقتصادی لازم است به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دولت به پشتیبانی از بخش خصوصی که علاقه‌مند به ایران ‌و انقلاب است، بپردازد.

زینی‌وند ادامه داد: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی زمان ‌مناسبی است که رویکرد حمایت از بخش خصوصی را برجسته‌تر کنیم و برنامه‌های این ایام با حضور و محوریت بخش خصوصی برگزار شود.

معاون استاندار یزد تصریح کرد: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی که قرار است در کارخانه جنوب یزد برگزار شود از نمودهای عینی برنامه های دهه فجر است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند، دستاوردهای قابل ارائه خود را به شکلی نو برای مردم به نمایش بگذارند.

‌وی همچنین بر ضرورت وجود یک نمایشگاه بین‌المللی در شأن استان یزد تأکید و بیان کرد: استانی مانند یزد با این قدمت و تاریخ، ظرفیت اقتصادی و برد و برند اقتصادی بین المللی کارآفرینان ‌باید از یک نمایشگاه آبرومند برخوردار باشد.

زینی‌وند با بیان اینکه در سایت جدید نمایشگاه بین المللی یزد واقع در جاده کمربندی، دولت و نظام سهم خود را ادا کرده و زمینی با مساحت بالغ بر ۵۶ هکتار به این مهم اختصاص داده است، بر تسریع در اجرای این پروژه از سوی سهامداران و پیمانکار تاکید کرد.

وی تصریح کرد: اگر در جایی کوتاهی انجام شده است، موارد باید به صورت شفاف گفته شود.

به گزارش مهر، در ابتدای این نشست رؤسا و نمایندگان هر یک از کمیته‌های کارگروه اقتصادی ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بیان و تشریح برنامه های خود در ایام الله دهه فجر پرداختند.