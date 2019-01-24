شرکت توزیع نیروی برق همدان ۸۷۰۰ کنتور فهام در استان نصب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهیدی ظهر پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده طی ۴۰ سال گذشته در زمینه برق رسانی به نقاط مختلف استان همدان و با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب ۹۴ روستا در استان همدان از نعمت برق بهره‌مند بودند، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد روستاهای استان همدان از نعمت برق برخوردارند.

وی با بیان اینکه ۴۰ سال پیش در استان همدان ۸۶ هزار مشترک برق وجود داشت که این آمار نیز به ۷۳۶ هزار نفر رسیده است، گفت: تاکنون ۲۵ میلیاردتومان از محل عوارض برق در روستاهای استان همدان هزینه شده است.

شهیدی ظرفیت بخش توزیع در سال۵۷ را ۱۷۴ مگاآمپر عنوان کرد و با بیان اینکه این عدد تا پایان سال ۹۶ به حدود ۲ هزار و ۲۳۴ مگاآمپر رسیده است، گفت: ۷۳۶ هزار مشترک برق در استان همدان وجود دارد و عمده‌ترین مصرف برق استان نیز به میزان ۳۸ درصد در بخش کشاورزی است و بخش خانگی و صنعتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان مهمترین دستاورد ۴۰ سال اخیر کشور در این خصوص را خودباوری صنعت برق برشمرد و افزود: تا سال ۵۷ تجهیزات و تأسیسات موردنیاز توسط شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد در حالی که بعد از انقلاب عمده تأسیسات توسط متخصصان داخل کشور احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش تولید تجهیزات و توزیع برق ۹۰ درصد تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود، اظهار کرد: ۱۴ نیروگاه در بخش‌های دولتی فعال است که نیروگاه شهیدمفتح در استان همدان نمونه بارز آن است.

شهیدی سهمیه استان همدان را در پیک بار سال آینده ۱۱۸ مگاوات اعلام کرد و افزود: ۴۲ درصد پیک برق استان همدان در بخش کشاورزی است که باید بخش عمده تلاش و توان شرکت در راستای کاهش پیک در این بخش اثرگذار عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸ هزار و ۷۰۰ کنتور فهام در استان نصب شده است، افزود: با نصب این کنتور ها از این پس از طریق سیستم مخابراتی تمام اطلاعات مصرف مشترکان به مرکز کنترل ارسال می شود.

شهیدی با بیان اینکه این طرح دارای ویژگی های زیادی در بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق است، ادامه داد: با استفاده از این کنتور ها از مرکز در هر ثانیه طبق برنامه‌ریزی کنتورها خوانش می شوند.

وی افزود: این قابلیت علاوه بر اینکه امکان می دهد تا بار فشار بر روی شبکه تحت کنترل شود برای مشترکان پر مصرف نیز محدودیت ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان همچنین با بیان اینکه دهه فجر امسال ۸۳ پروژه با پیش‌بینی ۵۳۴ میلیارد ریال در استان همدان اجرایی می شود، در خصوص بدهی معوقه شرکت توزیع برق گفت: این شرکت ۱۰۵ میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که از این میزان ۴۵ میلیارد تومان مربوط به بخش دولتی است.