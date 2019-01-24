۱۲ مسافر در بوئین میاندشت به علت گاز گرفتگی راهی بیمارستان شدند

رضا کیخایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۸ مسافر برای تفریحات زمستانه به شهر گردشگری افوس که یکی از توابع بوئین میاندشت است، رفته بودند و در یک منزل استیجاری سکونت کرده بودندکه ۱۲ نفر از آنها به علت نقص و مسدود بودن دودکش بخاری دچار گاز گرفتگی شدند.

وی بیان داشت: پنج تن از این گردشگران به علت اورژانسی بودن وضعیت، به مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی بوئین میاندشت انتقال داده شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بوئین میاندشت بیان داشت: همچنین هفت نفر دیگر به درمانگاه شبانه روزی شهرستان مراجعه کردند که اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شد و خوشبختانه با بهبودی نسبی از مرکز مرخص شدند.

وی با اشاره به اقدامات لازم در مواجهه با مسمومیت گازمونوکسیدکربن، گفت: سردرد، سرگیجه، استفراغ و کاهش سطح هوشیاری از نشانه‌های مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است و اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن و سایر انواع گازگرفتگی شده، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد است.

کیخایی گفت: به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، باید پنجره‌ها را باز کرد تا هوای تازه سریعاً وارد اتاق شود و در صورت امکان باید فرد گازگرفته را به پنجره نزدیک کرد، سپس منبع نشت گاز را باید شناسایی و قطع کرد، در ادامه باید سریعاً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود و در این شرایط، به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب‌دیده کمک شود.

مسئولان نظارت دقیق‌تری به سازوکار واگذاری منازل به گردشگران داشته باشند

وی تصریح کرد: مکان نامناسب یا عدم مکش لوله‌های بخاری گازی یا نفتی، سوختن ناقص بخاری، بد کار کردن شومینه گازی یا سوختن ناقص شومینه‌هایی که سوخت آنها چوب است، سوختن ناقص زغال در منقل‌هایی که برای کرسی استفاده می‌شود، بد کار کردن اجاق خوراک‌پزی، سوختن ناقص یا نامناسب آبگرمکن ژنراتورهای خانگی و در جا کار کردن خودرو در پارکینگ دربسته، از دلایل عمده مسمومیت با گاز منوکسید کربن است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بوئین میاندشت افزود: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناسب لوله‌های بخاری، بازبینی صحت کار وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش از نکات مهم برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.

وی خواستار حساسیت و مداخله مسئولان ذیربط در خصوص ساز و کار واگذاری منازل و اماکن مسکونی به گردشگران شد و بیان داشت: نظارت مستمر برای تایید دارا بودن شرایط حداقل های استاندارد ایمنی در منازل و سوئیت های استیجاری ضروری است.