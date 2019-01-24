مطالب دروس معارف باید متناسب با نیاز دانشجویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید قریشی روز پنجشنبه در گردهمایی معاونین آموزشی-پژوهشی ومدیران گروههای معارف اسلامی دانشگاهها ومراکزآموزشی کشور در مشهد اظهارکرد: برای ایجاد تغییر و نوآوری در دروس معارف اسلامی نیاز به تغییر در حوزه اولویتبندی موضوعات،تغییر در ادبیات و نگارش کتب برای دانشجویان و توجه به معارف قرآنی است.
وی افزود: ایجاد تغییرات موسمی و فصلی در کتابهای معارف اسلامی دنبال می شود زیرا در این کتاب ها به موضوعات جدید اشاره نشده و دانشجو در کلاسهای معارف اسلامی حس میکند مطالب کاربردی نیست.
معاون آموزشی وپژوهشی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها بیان کرد: متاسفانه با وجود اینکه مواردی از آسیبهای اجتماعی در دانشگاهها بروز و ظهور دارد، اما در کتابهای درسی معارف اسلامی صحبتی از آنها نشده است.
قریشی تصریح کرد: بسیاری از سرفصلهایی که در کتابهای معارف اسلامی مطرح میشود مربوط به دهه شصت بوده تا امروز تغییرات اندکی داشته است و مطالبی که در کلاسهای درسی بیان میشود هرچند مطالبی درست و لازم است اما قید فوری و حیاتی را ندارند و دانشجوی امروز با آنها ارتباط برقرار نمیکند.
وی تاکید کرد: بهتر است حالا که در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی به موضوع جنگ احزاب که با شرایط امروز ما شباهت دارد بپردازیم. آمارهای رسمی وزارت علوم نشان میدهد که امروز مساله اصلی دانشجویان اثبات وحی بودن قرآن یا اثبات ولایت امیرالمومنین(ع) نیست و از همین رو باید مسائلی مطرح شود که متناسب با نیازهای دانشجو باشد.
معاون آموزشی وپژوهشی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها اظهارکرد: باید از دانشجویان خواست تا کتابهای ارزشی و غیردرسی را مطالعه و بخشی از نمره درسی خود را از این طریق کسب کنند.
قریشی بیان کرد: باید برخی از کتابهای جدید مطابق مسائل روز به صورت چندرسانهای در اختیار دانشگاهیان قرار گرفته و اساتید گروه معارف نیز میتوانند آموزش مجازی را در دستور کار خود قرار دهند.
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