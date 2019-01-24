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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

واژگونی کامیون در آزادراه ساوه-سلفچگان یک کشته برجای گذاشت

واژگونی کامیون در آزادراه ساوه-سلفچگان یک کشته برجای گذاشت

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در آزادراه ساوه - سلفچگان، راننده کامیون در دم جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، ایرج کهریزی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: صبح امروز(پنجشنبه) گزارشی از واژگونی یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو در کیلومتر ۱۰ آزادراه ساوه - سلفچگان به مرکز فوریت های پلیس اعلام شد و بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: متاسفانه بر اثر این سانحه رانندگی، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در بررسی کارشناس تصادفات پلیس راه، علت این سانحه عدم توجه به جلوی راننده خودرو اعلام شد.

کد مطلب 4522671

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