واژگونی کامیون در آزادراه ساوه-سلفچگان یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر از پلیس، ایرج کهریزی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: صبح امروز(پنجشنبه) گزارشی از واژگونی یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو در کیلومتر ۱۰ آزادراه ساوه - سلفچگان به مرکز فوریت های پلیس اعلام شد و بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: متاسفانه بر اثر این سانحه رانندگی، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در بررسی کارشناس تصادفات پلیس راه، علت این سانحه عدم توجه به جلوی راننده خودرو اعلام شد.