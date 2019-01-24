به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری ظهر پنج شنبه در همایش «طلایه‌داران فاطمی» که در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار شد به ایام فاطمیه اشاره و با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از قیام حضرت فاطمه(س)، امام حسین(ع) و حرکت حضرت علی (ع) نشات می‌گیرد، اظهارداشت: انسان همواره الگوخواه و الگوپذیر و به دنبال یک انسان شایسته برای الگو گرفتن از وی است.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در ادامه باتاکید بر اینکه هر کس در جامعه به تناسب خود نسبت به انقلاب وظیفه‌ای دارد که در این میان عده‌ای به وظیفه خود عمل کرده اند، افزود: شهدا پیشکسوتان ادای وظیفه به انقلاب هستند چراکه جان خود را دادند تا انقلاب آسیب نبیند.

وی به نقش دانشمندان علمی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این افراد نیز شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا چهره انقلاب در دنیا بالنده باشد به فلسفه شرکت مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: شرکت مردم در انتخابات نیز نوعی ادای وظیفه در رابطه با ماندگاری انقلاب است.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بااشاره به قرار گرفتن در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به بیان وظایف مردم در این زمینه پرداخت و با بیان اینکه مردم به صورت عام و فرهیختگان به صورت خاص هر کدام وظایفی بر عهده دارند، گفت: جهاد تبیین در شرایط کنونی یکی از مهمترین وظایف است.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری بابیان اینکه دشمنان گاهی خواب کودتا می‌بینند، گاهی جنگ خیابانی راه می‌اندازند، گاهی جنگ ۸ ساله تحمیل می‌کنند و گاهی تهاجم فرهنگی و یا تحریم اقتصادی به راه می‌اندازند تا راه پیش ببرد ادامه داد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دست از سر انقلاب برنداشته‌اند و با نقشه ها و فتنه های متعدد در صدد به مشکل انداختن انقلاب بوده اند.

وی بزرگترین نعمت عصر حاضر برای مردم ایران اسلامی را نعمت انقلاب اسلامی دانست و بابیان اینکه دشمنان دین، هویت و استقلال ما را مورد تهدید قرار داده‌اند اما نعمت انقلاب اسلامی باعث دفع خطر دشمن شده است، به وجود امدادهای غیبی اشاره کرد و افزود: انقلاب دو مرحله بزرگ را پشت سر گذاشته که یکی رویارویی با طاغوت و دیگری تثبیت نهادهای انقلاب بوده است.

وی مرحله سوم انقلاب اسلامی را استمرار و تداوم انقلاب و پایه‌گذاری تمدنی اسلامی عنوان و به موج‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران به معنای واقعی کلمه به دنیا صادر و پیام آن منتقل شده و حال باید دستاوردهای انقلاب را برای مردم بیان کرد.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری با بیان اینکه مسئولان نباید نسبت به مشکلات و تنگناهای مردم بی‌تفاوت باشند بلکه باید برای حل آن چاره اندیشی کنند، افزود: مردم ایران اسلامی ثابت کرده‌اند انقلاب خود را به ارز و تنگناهای موجود در معیشت نمی‌فروشند اما مسئولان نیز باید به فکر باشند.

آیت‌الله حسینی بوشهری بابیان اینکه انقلاب را خود ما ایجاد کردیم و مثل فرزند ماست و باید با تمام وجود از آن پاسداری کنیم، گفت: نمی‌توان نسبت به تهدیدهای فضای مجازی بی‌تفاوت بود کمااینکه ملت ما ولنگاری و بی‌بند و باری نمی‌خواهد بلکه آزادی بیان را مطالبه می کند.

وی با اشاره به اینکه دشمن تصور می کرد اجازه نمی دهد انقلاب ایران به کمال خود یعنی سن ۴۰ سالگی برسد، افزود: از روز اول با این انقلاب قرارداد بسته‌ایم که آن را به دست باکفایت حضرت مهدی (عج) بسپاریم.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری نیز مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در ۴۰ سال اخیر را حرکت دادن امت اسلامی و نسل جوان به سوی پروردگار برشمرد و گفت: وجود ۲۵۰ هزار شهید نشان از حرکت امت اسلامی به سوی پروردگار است.

آیت‌الله سیدمصطفی موسوی‌اصفهانی بابیان اینکه باید این حرکت را زنده نگاه داشت، افزود: امروز جوانان برای رفتن به جبهه حمایت از حق و دفاع از حرم آل‌الله اعلام آمادگی می‌کنند که این اتفاق از برکات انقلاب است.

وی با تاکید بر توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد: روحانیون نیز در این زمینه نقش مهمی عهده دار هستند.