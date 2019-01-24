به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش‌عروسکی از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان است که به مفاهیم عمیق انسانی می‌پردازد. روایت دیو و شازده‌ای که در یک کشاکش، دچار دگرگونی می‌شوند.

نمایشنامه «شازده و پهلوان» به نویسندگی محمدرضا یوسفی توسط انتشارات کانون به چاپ رسیده است و عاطفه شیروانی در کانون فارس آن را کارگردانی می‌کند.

سعیده صراف، مریم حسین زاده، الهام خسروی، مریم مرادی، احمد غریب‌خانی، مریم‌کرمانی، سمیه کشاورز، رومینا فتحی، آرمان احمدی، اردلان پیرو، محمد جواد رییسی، علیرضا رییسی و طاها ایزدپناه عروسک‌گردانی و صداپیشگی این نمایش ۳۵ دقیقه‌ای برای گروه سنی «ب» و «ج »را بر عهده دارند.

انجمن نمایش کانون فارس که از آذرماه فعالیتش را آغاز کرده متشکل از اعضای نوجوان، اعضای ارشد و مربیان کانون فارس است که با هدف بالا بردن کیفیت نمایش عروسکی ماهانه کارگاه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری و ساخت عروسک را برگزار می‌کند.