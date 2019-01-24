تداوم تلاش ها برای یافتن زمین کتابخانه مرکزی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی فارس، سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس در سال جاری نیز با موضوع کتابخانه مرکزی شیراز و دستور مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس درخصوص احصای زمین های مناسب کتابخانه مرکزی شیراز توسط اداره کل راه و شهرسازی فارس و شهرداری شیراز شد.

بتول معلم در این دیدار با انتقاد از طولانی شدن موضوع کتابخانه مرکزی شیراز، عنوان کرد: علیرغم عزم جدی مدیران ارشد استان مبنی بر تعیین تکیف کتابخانه مرکزی شیراز اما برخی از دستگاه ها تلاشی برای این کار ندارند و این سبب شده است که وضعیت کتابخانه مرکزی شیراز بلاتکلیف باشد.

وی با اشاره به اینکه باید وضعیت زمین کتابخانه مرکزی شیراز تا پایان سال مشخص شود، از شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی خواست فهرست زمین های با متراژ و جانمایی مناسب خود را برای ارائه به استاندار فارس تا هفته آینده احصا کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس نیز در ادامه این نشست از پیگیری مجموعه کتابخانه های عمومی درخصوص زمین کتابخانه مرکزی در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: موضوع کتابخانه مرکزی شیراز در نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز بررسی شد و نشست هایی نیز با واحد املاک شهرداری شیراز برگزار شده است؛ اما علی رغم این، زمین های پیشنهادی شهرداری برای کتابخانه مرکزی هنوز به سرانجام نرسیده است.

روح الله منوچهری همچنین تحویل ساختمان اداری کتابخانه های شیراز را خواسته دیگر مجموعه عنوان کرد و افزود: باتوجه به گذشت ۲ سال از زمان سررسید تحویل ساختمان اداری اداره کل کتابخانه های عمومی توسط شهرداری، این ساختمان هنوز واگذار نشده است.

رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح ۴۰ قلم به منظور تجلیل از نویسندگان ارزشی، نمایشنامه خوانی، آغاز طرح دسترسی مناطق محروم به کتاب با عنوان سفیر کتاب، برگزاری جشنواره منطقه ای قصه گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به میزبانی شیراز ویژه استان های منطقه جنوب، افتتاح دو کتابخانه در استان و برنامه ای با موضوع کتاب و زنان به مناسبت دهه فجربرنامه ریزی شده است.

این دیدار با همراهی بتول معلم مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس، صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، لیلا دودمان عضو شورای اسلامی شهر شیراز و نمایندگان آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و شهرداری شیراز تشکیل شد که بررسی مصوبات جلسه پیشین و بازسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب نیز بخش های دیگر این جلسه بود.