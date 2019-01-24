ارتقا «نصیرشهر»به بخش عملیاتی می شود/مشکلات حاصل غفلت مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی ظهر پنج شنبه در نشست مشترک با مسئولین اجرایی شهرستان رباط کریم طی سخنانی گفت: نجابت مردم استان تهران تا موقعی دوام دارد، که ما مسئولین به وظایف خود به درستی عمل کنیم و این تلاش محسوس باشد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور افزود: اگر امروز کشور دارای مشکل است، نتیجه غفلت مسئولین است و امروز آثار این بی توجهی را در شهرستان های استان شاهد هستیم.

استاندار تهران افق جمعیتی شهر جدید پرند را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید برای جمعیت آینده شهرپرند از همین امروز پیش بینی فضاهای آموزشی و ورزشی داشته باشیم.

وی گفت: تحویل واحدهای مسکن مهر باید منوط به فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز مسکن مهر که البته پیوست اجتماعی هم شامل آن می شود، باشد، نمی توان تنها به آماده شدن مسکن بدون زیرساخت توجه داشت، که این امر مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: در شهر جدید پرند باید اول زیرساخت ها فراهم می شد و سپس ساختمان سازی انجام می گرفت، اما غفلت صورت گرفته و امروز ما باید با تمام توان در جهت حل این مشکلات زیرساختی گام برداریم، تا مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود.

محسنی بندپی گفت: ارتقا نصیر شهر به بخش با توجه به جمعیت این شهر منطقی به نظر می رسد و عملیاتی خواهد شد.