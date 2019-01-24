تخصیص ارز دولتی برای اقلام اساسی اثری بر وضعیت بازار نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: از ۱۴ میلیارد دلار ارز تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار آن پرداخت شده و بقیه نیز تا پایان سال پرداخت می شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس افزود: این ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی مردم پیش‌بینی شد، اما متاسفانه اثرات آن در بازار مصرف مشاهده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: لایحه بودجه سال آینده با توجه به برخی از اتفاقات که آثار آن مشاهده نشده است باید حداقل ها را مد نظر بگیرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس ادامه داد: درآمد نفت کاهش پیدا کرده، از طرف دیگر درآمد مالیاتی نیز به خاطر رکود در کشور کم شده و زنجیره منابع کامل نیست لذا مشکلات عدیده‌ای را برای اخذ مالیات ایجاد می کند. بنابراین برای سال آینده رشد ۱۱ درصد مالیاتی که در سطح کلان دیده شده قدری نگران کننده است. برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تعریف شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: برای استان مرکزی نیز برای سال آینده درآمدی حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان خارج از بودجه های ملی و درآمد استانی پیش بینی شده که در این مورد هم جای نگرانی دارد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نیروهای نظامی است و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برای سایر دستگاه ها در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بودجه شرکت‌های دولتی سال آینده نسبت به امسال همراه با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی است و از ۸۸۹ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

حسینی ادامه داد: تراز ارزی دولت با همه محدودیت ها تا پایان سال بالغ بر پنج میلیارد دلار مثبت است و هیچ مشکلی در تامین ارز وجود ندارد، ولی در مبادله و جابجایی ارز به خصوص در بخش های مختلف مشکل وجود دارد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس ادامه داد: پیش بینی برای سال آینده ۲۹ میلیارد دلار درآمد ارزی است و ۵۶ میلیارد دلار نیز درآمد صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است.

وی ابراز داشت: در لایحه بودجه سال آتی برخی تبصره‌ ها تغییر داشته اما تغییری در محتوای بودجه صورت نگرفته، با توجه به این مسائل باید در زمان توزیع اعتبارات در دستگاه‌ های اجرایی استان، مدیریت اصولی از سوی مسئولان دستگاه ها صورت پذیرد و همچنین مدیران با جذب اعتبارات از وزارتخانه مربوطه، تلاش و پیگیری جدی داشته باشند.