روحیه ولایتمداری، رمز موفقیت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در مراسم یادبود مرحوم سردار سرتیپ پاسدار احمد فضائلی فرمانده سابق دانشگاه امام حسین (ع) سپاه پاسداران که با حضور مقامات لشکری و کشوری در حسینیه بنی فاطمیه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: سردار فضائلی، فرمانده‌ای شجاع، با اخلاص، متعهد، متدین، ولایتمدار و دانشمند بود و من ضایعه درگذشت وی را به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانواده آن بزرگوار، همه همکاران و دوستانش تسلیت می‌گویم.

وی، سردار فضائلی را الگو و اسوه‌ای برای همه پاسداران، دوستان و همکاران وی و همه نیروهای مسلح دانست و گفت: او قبل از انقلاب در خدمت امام خمینی (ره) بود و بعد از پیروزی انقلاب نیز از اعضای اصلی شورای عالی سپاه و از افراد مؤثر در تشکیل سپاه پاسداران به شمار می‌رفت. همچنین نقش بسیار مهمی در آموزش نیروهای مسلح داشت که حاصل زحمات ایشان فرماندهان و مدیران بزرگی است که در سطح نیروهای مسلح در خدمت هستند.

فرمانده ناجا، رمز موفقیت سردار فضائلی را تقوای الهی، عشق به اهل بیت (ع) و توکل به خداوند و عامل به دانش و تخصص خود عنوان کرد و گفت: ما هم باید راه این فرمانده بزرگوار را دنبال کنیم.

سردار اشتر، با بیان اینکه سردار فضائلی همیشه پیرو فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بود، گفت: روحیه ولایتمداری، رمز موفقیت همه نیروهای مسلح است.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: توصیه من به جوانان عزیز شاغل در نیروهای مسلح این است که زندگی این گونه فرماندهان را الگوی خود قرار داده و راه آن‌ها را ادامه دهند تا ان‌شاء‌الله بتوانیم به یاری خداوند متعال پرچم این نظام مقدس را به دست پربرکت امام عصر (عج) بسپاریم.