ونزوئلا درخواست کمک نظامی نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز پنجشنبه و در واکنش به تحولات اخیر در ونزوئلا اعلام کرد: تلاش ها برای غصب حاکمیت در ونزوئلا با پایه و اساس قوانین بین‌المللی در تعارض بوده و آن را نقض می کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: مسکو تاکنون درخواستی را برای کمک نظامی از سوی ونزوئلا دریافت نکرده و لذا در حال حاضر نمی تواند درباره واکنش به این مسأله پاسخی ارائه دهد.

کاخ کرملین در ادامه از رویکرد آمریکا و اروپا در حمایت از مخالفان دولت قانونی ونزوئلا انتقاد کرده و آن را تلاش هایی در راستای تضعیف نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور دانسته است.