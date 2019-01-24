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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۰

سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه:

ونزوئلا درخواست کمک نظامی نکرده است

ونزوئلا درخواست کمک نظامی نکرده است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در واکنش به تحولات اخیر در ونزوئلا اعلام کرد: تلاش برای غصب حاکمیت در ونزوئلا خلاف قوانین بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز پنجشنبه و در واکنش به تحولات اخیر در ونزوئلا اعلام کرد: تلاش ها برای غصب حاکمیت در ونزوئلا با پایه و اساس قوانین بین‌المللی در تعارض بوده و آن را نقض می کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: مسکو تاکنون درخواستی را برای کمک نظامی از سوی ونزوئلا دریافت نکرده و لذا در حال حاضر نمی تواند درباره واکنش به این مسأله پاسخی ارائه دهد.

کاخ کرملین در ادامه از رویکرد آمریکا و اروپا در حمایت از مخالفان دولت قانونی ونزوئلا انتقاد کرده و آن را تلاش هایی در راستای تضعیف نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور دانسته است.

کد مطلب 4522698

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