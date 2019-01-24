استیل البرز آق قلا قهرمان لیگ برتر فوتبال گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان گلستان بعدازظهر پنجشنبه با برگزاری هفته هجدهم به پایان رسید که تیم استیل البرز آق قلا با کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در فصل آینده لیگ دسته سوم کشور را کسب کرد و تیم‌های شاهین بندرگز و شهید آسیابی کلاله به لیگ دسته اول استان سقوط کردند.

در مهم‌ترین دیدار هفته پایانی که تعیین کننده قهرمان فصل بود تیم‌های استقلال علی آباد و استیل البرز آق قلا در علی آباد به مصاف هم رفتند که استیل البرز با یک گل در این بازی به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.

استقلال بندرگز مهمان پدیده گنبد بود که در دیداری پر گل با حساب پنج بر چهار پیروز شد و در لیگ برتر فوتبال گلستان باقی ماند.

شاهین بندرگز هم در دیداری خانگی به مصاف دهیاری آرخ گلدشت رفت که با تساوی سه بر سه متوقف شد تا با این نتیجه به لیگ دسته اول استان سقوط کند.

همچنین در نخستین دیدار هفته هجدهم هم بعدازظهر چهارشنبه تیم علم و ادب سپاهان گرگان سه بر دو میزبانش شهید آسیابی کلاله را مغلوب کرد تا بقایش در لیگ برتر استان تثبیت شود.

در پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های گلستان، تیم استیل البرز آق قلا با ۳۵ امتیاز قهرمان شد تا فصل آینده به عنوان نماینده استان در لیگ دسته سوم کشور شرکت کند، تیم‌های استقلال علی آباد با ۳۰ امتیاز، پدیده گنبد با ۲۹ امتیاز، دهیاری آرخ گلدشت با ۲۲ امتیاز، عقاب گنبد با ۲۰ امتیاز، علم و ادب سپاهان گرگان با ۱۹ امتیاز و استقلال بندرگز با ۱۷ امتیاز به ترتیب در مکان‌های سوم تا هفتم قرار گرفتند و تیم‌های شاهین بندرگز با ۱۶ امتیاز و شهید آسیابی کلاله با هفت امتیاز در رده‌های هشتم و نهم ایستاند و به لیگ دسته اول استان سقوط کردند.

لازم به ذکر است؛ مراسم اهدای جام به تیم استیل البرز آق قلا با حضور فرمانداران، شهرداران و روسای اداره ورزش و جوانان شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول، معاونین اداره کل ورزش و جوانان گلستان و مسئولان هیئت فوتبال استان برگزار شد.