لندن از رهبر مخالفان ونزوئلا حمایت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس بر خلاف ادعای لندن در دفاع از حکومت قانون امروز پنجشنبه از رهبر مخالفان ونزوئلا حمایت کرد.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس ادعا کرد: انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۱۸ در ونزوئلا آزاد و عادلانه نبود و لذا مبنای قدرت در کاراکاس دارای عیب و نقص است!

وی در ادامه بر خلاف قوانین بین المللی گفت: از «خوان گوایدو» رئیس کنگره ملی ونزوئلا که خود را رئیس‌ جمهوری موقت نامیده است، کاملاً حمایت می کنیم.

سخنگوی ترزا می اضافه کرد: قطع روابط ونزوئلا با آمریکا غیرقابل قبول است. حل این بحران در همکاری برای یافتن راه حل صلح‌آمیز و عملی و دیپلماتیک است نه اخراج (دیپلمات های آمریکایی)!

این درحالی است که پس از اینکه «خوان گوایدو» رهبر مخالفان تحت امر آمریکا در این کشور دیروز چهارشنبه خود را رئیس‌جمهوری موقت معرفی و سپس سوگند یاد کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ هایی مداخله‌ جویانه از این تصمیم استقبال کرد و گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند!

به دنبال مجموعه اقدامات تحریک آمیز واشنگتن، تعدادی از هواداران «خوان گوایدو» در برخی خیابان های کاراکاس پایتخت این کشور به خیابان ها ریخته و پس از سردادن شعارهایی ضد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی و منتخب ونزوئلا دست به آشوب و هرج و مرج در خیابان ها و معابر برخی از شهرها زدند.

«نیکلاس مادورو» هم در سخنرانی در جمع هواداران خود با اعلام قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا گفت که به دیپلمات‌های آمریکایی ۷۲ ساعت فرصت داده تا خاک این کشور را تَرک کنند. وی در ادامه تصریح کرد که آمریکا در ونزوئلا کودتا به راه انداخته است.