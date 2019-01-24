۶۴ کشتی گیر خارجی در جام تختی کشتی فرنگی مشارکت دارند

نعمت مریدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سی‌ونهمین دوره پیکارهای کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی با حضور ۶ تیم داخلی و هشت کشور خارجی در اندیمشک آغاز شده است.

وی افزود: ۶۴ کشتی‌گیر خارجی در قالب هشت تیم در این دوره از پیکارهای جام جهان پهلوان تختی در شهرستان اندیمشک حضور یافته‌اند.

دبیر ستاد اسکان جام بین‌المللی تختی با اشاره به حضور ۱۰ داور خارجی در این پیکارها تصریح کرد: ۷۰ نفر کشتی‌گیر فرنگی‌کار نیز در قالب ۶ تیم از کشورمان در این پیکارها حضور و به روی تشک کشتی خواهند رفت.

مریدی با اشاره به حضور مهمانان ویژه، کادر اجرایی، داوران، ورزشکاران و مربیان گفت: در سی‌ونهمین دوره پیکارهای کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی ۳۰۰ نفر در مراکز مقرر شده اسکان داده شد.

وی اظهار کرد: سوم شعبان، سد دز، سد کرخه و خانه معلم با آمادگی کامل مهیای استقبال، پذیرایی و اسکان مهمانان، ورزشکاران و هیئت‌ اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان افزون ‌بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت و مهد کشتی فرنگی کشور و جهان شناخته می‌شود.