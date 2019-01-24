سن ۱۲ تا ۱۵ سالگی دورانی خطرناک و سخت برای تربیت نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محیالدین بهراممحمدیان ظهر پنج شنبه در همایش استانی نماز با عنوان «شیوهها و مهارتهای دعوت به نماز» که به میزبانی سالن زیتون سازمان جهادکشاورزی استان زنجان برگزار شد، با بیان اینکه بیتردید زیباترین لحظه انسان، لحظه نماز او است، افزود: پیامبران دعوت به فریضه نماز را در دستور کار خود داشتند، از این رو میتوان اذعان کرد که فریضه نماز در همه ادیان الهی وجود داشته و به نوعی ریشه در فطرت انسان دارد.
وی با تاکید بر اینکه انسان از زمانی که متولد میشود، تا زمانی که از دنیا میرود، با خداوند متعال در ارتباط است و این موضوع را میتوان در تکرار کلمه «الله» که در لحظه تولد و لحظه مرگ صورت میگیرد، به عینه دید، تصریح کرد: اگر بخواهیم به بارزترین ویژگی ادیان الهی اشاره کنیم، عقلانی بودن، فطری بودن و مصلحتی بودن برای انسانها، از مهمترین این ویژگیها بهشمار میرود.
دبیر ستاد تفسیر قرآنکریم کشور با اشاره به اینکه انسان هیچگاه نباید زیباترین لحظه خود با خداوند را که همان لحظه نماز او است، از دست بدهد، ادامه داد: با وجود اینکه شاید خیلیها نماز را به پا دارند، اما این لحظه که زیباترین لحظه انسان بهشمار میرود، نصیب هر کس نمیشود، به عبارتی میتوان گفت که این لحظه زیبا را همگان دریافت نمیکنند، بنابراین نمازی که مقبول حق باشد، میتواند چنین لحظاتی را رقم بزند.
بهراممحمدیان در ادامه با بیان اینکه اگر تسبیح انسان همراه با معرفت نباشد، با توجه به اینکه همه مخلوقات خداوند این تسبیح را به جا میآورند، آنوقت هیچ تفاوتی بین تسبیح انسان و حیوان وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: یکی از ضرورتهای امروز، برخورداری از جامعه نمازخوان است و برای اینکه بتوان در این زمینه موفق عمل کرد، سنگبنای این کار را باید از دورانی که جنین در شکم مادر است، اقدام به این کار کرد؛ چرا که این اقدام باعث تقویت عواطف مذهبی در دوران کودکی میشود.
دبیر ستاد تفسیر قرآنکریم کشور با تاکید بر اینکه در برهه کنونی باید نمایش نمازخوانی را به مهدهای کودک برده و نسبت به تقویت بسیاری از قصهها و داستانیها با شخصیتهای مذهبی گامهای موثری برداشت، خاطرنشان کرد: خانوادهها باید در سن ۱۲ تا ۱۵ سالگی نسبت به تربیت دینی فرزندان خود اهتمام ویژه داشته باشند؛ چرا که این رده سنی، دوران بسیار حساس برای نوجوانان بهشمار میرود.
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