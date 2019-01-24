تصفیه پساب «آرادکوه» سیستم علمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک با مسئولین اجرایی شهرستان ری طی سخنانی بر حل معضلات استان تهران، به ویژه شهرستان های این استان تاکید کرد و گفت: در بدو شروع به کار و پذیرش مسئولیت استانداری تهران با مطالعاتی که از قبل داشتم متوجه شدم که کار سختی را برای توسعه استان داریم.

وی مهم ترین اولویت برای شهرستان ری را بحث های زیست محیطی دانست و گفت: اگر پساب برای آبیاری مزارع استفاده می شود، دارای هزاران آلاینده پلیمری است، که سلامت شهروندان را به مخاطره می اندازد.

استاندار تهران به بازدید از مسیر فرودگاه امام(ره) در هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که از جنوب غرب استان تهران داشتم متوجه شدم، که سیستم علمی برای تصفیه پساب ها هم در مجتمع آرادکوه و هم صنایع مستقر در شهرستان های جنوب غرب وجود ندارد.

محسنی بندپی در ادامه با انتقاد از عدم توسعه متوازن استان تهران گفت: نگاه بخشی به استان تهران صحیح نیست، باید نگاه مبتنی بر عدالت همه جانبه در تخصیص منابع به شهرستان های استان حکمفرما باشد.

وی ساماندهی اتباع در کل شهرستان های استان با محوریت شهرستان ری را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارتقای ادارات در بخش ها و استقرار این مجموعه ها منطقا میسر نیست، اما می توان با سازوکار خرید خدمت به مردم سرویس دهی کرد.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: در حوزه های اصلی که مردم بیشترین خدمات را دریافت می کنند، می توان با مستقر کردن یک نیرو از اداره متناظر شهرستانی در بخشداری ها مشکلات مردم را مرتفع کرد.