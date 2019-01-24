صغری البوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با برنامه‌های کارگروه کودک و نوجوان ستاد دهه فجر اظهارکرد: به مناسبت دهه فجر ۳۰ برنامه ویژه کودکان ونوجوانان در این شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات مکرر با موضوع دهه فجر، برنامه های کانون با شعار محوری «افتخار به گذشته، امید به آینده» جمع بندی و نهایی شدند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شادگان ادامه داد: کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجرامسال، برنامه‌های متنوعی در راستای ترویج اندیشه‌های امام راحل(ره) و معرفی شخصیت امام خمینی(ره) و معرفی وقایع انقلاب به کودکان و نوجوانان را برای دهه فجر امسال پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه این کانون متولی تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و تبیینی دهه فجر در حوزه کودکان و نوجوانان است، گفت: هدف اصلی کمیته کودک و نوجوانان ستاد دهه فجر در شهرستان شادگان آشنایی نسل جدید انقلاب با آرمان‌ها، اهداف و خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون است.

آلبوغبیش با بیان ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی با زبانی متفاوت و قابل فهم برای کودکان را مهمترین هدف کمیته کودک و نوجوان دهه فجر در شهرستان شادگان دانست و بیان کرد: جذب مشارکت جوانان و نوجوان در برگزاری برنامه‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی نقش مهمی در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جدید ایفا می‌کند.