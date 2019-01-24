به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی‌نسب پیش از ظهر امروز در نشست خبری در استانداری یزد با محوریت برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه شهرستان ابرکوه در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به معرفی این شهرستان پرداخت و اظهار داشت: بخش عمده مساحت ابرکوه را کویر و بیابان تشکیل می‌دهد اما این شهرستان از نعمت کوهستان و آب و هوای کوهستانی نیز بهره‌مند است.

وی از وجود ۴۰۰ اثر تاریخی در این شهرستان خبر داد و با بیان اینکه ۲۰۰ اثر به ثبت ملی رسیده است، افزود: ابرکوه گنجینه هنر و معماری ایران است و خانه‌های تاریخی، این شهر را به یکی از زیباترین شهرهای کشور تبدیل کرده است.

خانه آقازاده و سرو ۴۵۰۰ ساله از جاذبه‌های تاریخی منحصر به‌فرد ابرکوه

کاظمی‌نسب عنوان کرد: یکی از بارزترین خانه‌ها، مجموعه پردیس های ابرکوه است که از مجموع پنج خانه تاریخی با محوریت خانه آقازاده تشکیل شده و به یکی از زیباترین مجموعه‌های گردشگری استان تبدیل شده است.

فرماندار ابرکوه با بیان اینکه این شهر، میزبان کهنسال‌ترین موجود زنده دنیا یعنی سرو ۴۵۰۰ ساله است، افزود: ابرکوه به لحاظ زمین شناسی ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارد و به لحاظ ساختار زمین شناسی، روی یک تخته سنگ بزرگ بنا شده که البته این امر برای عمران شهری مشکلاتی را به وجود آورده است.

ابرکوه ۲۷۵ شهید تقدیم انقلاب کرده است

وی با اشاره به اینکه ابرکوه ۲۷۵ شهید گلگون کفن برای پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی تقدیم کرده است، افزود: مردم این شهر هم در ابرکوه و هم در سایر نقاط کشور در همه صحنه ها حضور فعال و مشارکت جدی داشته اند.

کاظمی‌نسب به مقایسه این شهرستان در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب پرداخت و یادآور شد: در اواخر دهه ۴۰، رژیم پهلوی زیرساختهای کشاورزی و دامداری را با اجرای اصلاحات ارضی از هم گسست و در پنج سال آخر که خواست نقایص به وجود آمده را جبران کند، کشور را به سمت توسعه صنعتی سوق داد که این توسعه در شهرهای بزرگ اتفاق افتاد بنابراین منابع و اعتبارات به سمت توسعه صنعتی در شهرها رفت و روستاها و مناطق محروم از این تسهیلات بی‌بهره ماندند.

وی با بیان اینکه ابرکوه نیز از این قاعده مستثنی نبود، افزود: بعد از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، رویکرد نظام توجه به مناطق محروم بود و شاهد بودیم که جهشی در روستاها ایجاد شد و خدمات آموزشی و بهداشتی، برق‌رسانی و بسیاری خدمات دیگر برای مردم این مناطق انجام شد.

نرخ باسوادی ابرکوه از ۶۰ درصد در سال ۵۵ به ۹۸ درصد در سال جاری رسیده است

فرماندار ابرکوه ادامه داد: بر اساس آمار سرشماری سال ۵۵، نرخ باسوادی در شهرستان ابرکوه ۶۰ درصد بوده که این میزان در حال حاضر به ۹۸ درصد رسیده ضمن اینکه بسیاری از آموزش‌های عمومی در مدارس گسترش پیدا کرد در عمده دهستان‌ها مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز مستقر شد.

وی یادآور شد: در حوزه آموزش عالی نیز در دو دهه گذشته چهار مرکز آموزش عالی در ابرکوه مجوز فعالیت گرفتند به نحوی که این مراکز اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو دارند و ۱۰ هزار نفر از این مراکز فارغ التحصیل شده‌اند.

کاظمی‌نسب از فعالیت پنج مرکز بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: بیمارستان ۹۶ تختخوابی نیز مجوز گرفته و در حال حاضر هفت پزشک عمومی و ۱۳ پزشک متخصص و فوق تخصص به مردم خدمات می دهند.

وی، ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی این شهرستان را ۶۷ درصد اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۳۶ هزار نفر از مردم از مراکز درمانی ابرکوه خدمات دریافت کردند.

همه روستاهای ابرکوه از نعمت برق بهره‌مند شدند

کاظمی نسب ادامه داد: در حال حاضر همه روستاهای شهرستان از نعمت برق برخوردارند در حالی که پیش از انقلاب همه روستاهای این شهرستان از این نعمت بی‌بهره بودند همچنین در زمینه توسعه مخابراتی نیز اتفاقات خوبی رخ داده به نحوی که قبل از انقلاب تعداد محدودی تلفن ثابت داشتیم اما اکنون بیش از ۲۸ هزار تلفن خط ثابت در این شهرستان فعال است.

وی با اشاره به دستاوردهای کشاورزی ابرکوه در ۴۰ سال گذشته گفت: ابرکوه دارای ۱۵ هزار هکتار باغات و اراضی کشاورزی که است که بخش قابل توجهی از آنها به سیستم‌های آبیاری پرفشار و کم فشار مجهز شده‌اند.

فرماندار ابرکوه یادآور شد: در این شهرستان سالانه ۱۶ هزار تن شیر، ۲۱ هزار تن علوفه دامی، ۲۲ هزار تن زردآلود، ۱۳ هزار تن گندم، ۴ هزار تن پسته، هزار تن گوشت قرمز، ۶ هزار تن گوشت سفید، ۲ هزار تن تخم مرغ، ۲۵۰ کیلوگرم زعفران و ... تولید می‌شود.

صادرات ابرکوه از محصولات لبنی و صنایع دستی تا فولاد و کاشی

کاظمی‌نسب عنوان کرد: عمده تولیدات صنعتی و معدنی ابرکوه نیز ۳۰ هزار تن فرآورده های لبنی، ۳۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک، ۴۵ هزار تن فولاد، ۶۱ هزار تن سنگ آهن و ... است و در کنار آن سالانه ۴۰۰ تخته نمد در این شهرستان تولید می‌شود و چنته بافی و گیره بافی نیز از عمده تولیدات صنایع دستی شهرستان ابرکوه است.

وی با اشاره به صادرات این شهرستان یادآور شد: سالانه ۵ هزار تن سنگ آهن، هزار تن فرآورده‌های لبنی و مقادیر قابل توجهی صنایع دستی به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

کاظمی‌نسب ادامه داد: برای توسعه ابرکوه گردشگری از محوری ترین حوزه ها است که در این راستا، احیا و مرمت خانه‌های تاریخی فاخر و قلعه‌های تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بافت تاریخی شهر ابرکوه ۱۶۲ هکتار است که با اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری تلاش می کنیم بافت تاریخی را مرمت و قابل سکونت کنیم.

افتتاح پروژه‌های عمرانی با اعتبار بالغ بر ۵۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در دهه فجر

فرماندار ابرکوه اظهار داشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ۴۵۰ برنامه اصلی به طور عمده مردم محور تدارک دیده شده که بیش از ۱۰۰ برنامه جانبی در کنار برنامه های اصلی اجرا خواهد شد و ده‌ها پروژه عمرانی درحوزه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشت و درمان و ... در دهه فجر افتتاح می شود.

وی بیان کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۵۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.

کاظمی‌نسب با بیان اینکه راه آهن یزد ـ اقلید از پروژه‌هایی است که با اعتبار ملی در حال احداث است، افزود: زیرسازی ۱۳۰ کیلومتر از این خط که در ابرکوه قرار دارد انجام شده و آماده ریل‌گذاری است و بخشی که در استان فارس و مربوط به شهرستان اقلید است، مشکلاتی داشته که با تخصیص اعتبار در سال جاری، تا پایان ۹۸ احداث و بهره برداری می شود.

وی یادآور شد: عملیات احداث ایستگاه در ابرکوه نیز در حال انجام است که امیدواریم این پروژه نیز تا پایان سال ۹۸ به بهره برداری برسد.

نرخ بیکاری ابرکوه به ۱۴.۱ درصد رسید

کاظمی نسب در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نرخ بیکاری ابرکوه بیان کرد: نرخ بیکاری این شهرستان ۱۴.۱ درصد است که ۳۰ درصد از این میزان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: برای رفع این معضل و مشکل در ابرکوه در سه حوزه توسعه کشاوزی و دامداری با رویکرد کشت‌های نوین و کم آبخواه، صنایع کم آبخواه و صنعت سبز گردشگری مورد تاکید است و تسهیلات بسیاری نیز به این سمت سوق یافته است.

کاظمی‌نسب عنوان کرد: از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بیش از ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی برای ایجاد شغل در روستاهای شهرستان ابرکوه اعطا شده که زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر فراهم شده است.

وی در مورد مبحث گردشگری ابرکوه نیز بیان کرد: در کشور ۱۴۰۰ شهر داریم که ۱۴ مورد از آنها شهر نمونه گردشگری است و ابرکوه نیز در زمره این ۱۴ شهر است و برای تقویت زیرساخت های گردشگری در این شهر، پروژه‌های متعددی از جمله واحدهای بومگردی در حال احداث است.

کاظمی‌نسب افزود: واحد بومگردی قلعه تیجرد با مساحت ۳۰۰ هکتار شامل یک قلعه تاریخی و یک مزرعه که امکانات تفریحی مناسبی در آن تدارک دیده شده، خانه مصطفوی با مساحت ۳ هزار مترمربع که یکی از زیباترین خانه های تاریخی کشور است و بخش خصوصی متولی آن است و در حال مرمت است و یکی از خانه‌های تاریخی با عنوان امیدسالار با اعتبارات دولتی نیز در حال مرمت است که اگر این واحدها به بهره‌برداری برسد، کلکسیونی از خانه‌های فاخر تاریخی ابرکوه بهره‌برداری شده است.

طرح جامع ابرکوه اجرا می‌شود

وی از اجرای طرح جامع سرو ابرکوه با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و یادآور شد: بعد از تامین اعتبار، این اثر کهنسال جهانی شرایط بهتری خواهد پیدا کرد.

کاظمی‌نسب ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰ هزار گردشگر داخلی و بیش از ۴ هزار گردشگر خارجی از ابرکوه بازدید می‌کنند که این امر موجب رونق صنعت گردشگری در ابرکوه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیش‌روی شهرستان ابرکوه عنوان کرد: ابرکوه از شهرستانهایی است که بحران آب در آن جدی است و فرونشست هایی در جغرافیای ابرکوه داشتیم که زنگ خطر جدی بحران آب را نواخته است.

به گزارش مهر، ابرکوه با جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار نفر در غرب مرکز استان یزد واقع شده است.