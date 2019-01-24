ارشاد همدان مکان درنظرگرفته شده برای ایجاد پارک مشاهیر را نپسندید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش‌نژاد ظهر پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه طی مدت حضورم در استان همدان که حدود ۶ ماه از آن می گذرد توجه به حوزه زیرساخت‌های فرهنگی مدنظر بوده است، گفت: باتلاش های انجام شده و برگزاری نشست های متعدد ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل موزه هنرهای معاصر همدان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه احداث این موزه برای استان همدان ضروری است و خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه توسط پیمانکار شروع شده است، گفت: عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی همدان که متوقف شده بود نیز از سرگرفته شده است.

درویش نژاد بابیان اینکه این پروژه در حد زمین خالی باقی مانده بود اما اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: عملیات اجرایی این مجتمع فرهنگی سال آینده نیز دنبال می شود و طبق توافق صورت گرفته در مرحله نخست ۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح اختصاص یافته کمااینکه ساخت پلاتوهای هنری در شهرستان ها نیز در دستور کار است.

درویش‌ نژاد از وجود فضاهای بلااستفاده در شهرستان‌ها خبر داد و با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های اعتباری اجرا و ساخت پلاتو در شهرستان ها به تنهایی از عهده ارشاد برنمی آید و کاری سخت است، گفت: ظرفیت شورای شهر و شهرداری برای ساخت پلاتوها استفاده خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین از رفع تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور به هنرمندان خبر داد و بابیان اینکه ایجاد فضای نشاط و شادی مدنظر و از سیاست‌های وزارت ارشاد است، گفت: برنامه ریزی ها به صورتی است که همدان را به عنوان «شهر لبخندها» معرفی کنیم چراکه با لبخند ناهنجاری کم می‌شود.

وی از برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه کتاب طی ماه‌های آینده خبر داد و بابیان اینکه راه اندازی جمعه بازار کتاب نیز در دست اقدام است، گفت: در برگزاری رویدادها باید کارها به قیمت باشد نه اینکه برنامه به هر قیمتی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه برگزاری جشنواره مطبوعات نیز در دست پیگیری است و با استاندار سابق همدان برای اخذ موافقت برگزاری این برنامه رایزنی شد و در ادامه با استاندار فعلی نیز صحبت خواهیم کرد به برگزاری برنامه تجلیل از هنرمندان پیشکسوت در دهه فجر اشاره کرد.

درویش‌نژاد اجرای کنسرت‌ها در اماکن عمومی را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه در برگزاری این نوع برنامه ها بیشتر توجه به گروه‌های سنتی و هنرمندان بومی استان مدنظر است، گفت: سال آینده جشنواره فیلم‌های کمدی در همدان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پاسخ به این سئوال که مکان در نظر گرفته شده برای ساخت پارک مشاهیر همدان کجاست، عنوان کرد: ارشاد همدان متقاضی یک فضای خاص برای ساخت این پارک است نه اینکه پارکی با ۴ یا ۵ تندیس ساخته شود و نام مشاهیر بر روی گذاشته شود.

وی گفت: شهرداری مکانی را برای ایجاد پارک مشاهیر همدان معرفی کرده بود که مکان درنظر گرفته شده برای ایجاد پارک مشاهیر همدان مورد پسند واقع نشد.