مهم ترین دلیل نبود اشتغال روستایی توسعه نامتوازن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال خراسان شمالی، اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت روستایی کشور ۷۰ درصد بود اما اکنون این رقم به ۲۶ درصد کاهش یافته که طبق بررسی های انجام شده، توسعه نامتوازن یکی از مهم ترین دلایل این کاهش بوده است.

امید نبود اشتغال برای جوانان روستایی را یک معضل دانست و افزود: به منظور ایجاد اشتغال روستایی و ماندگاری نسل جدید در روستاها، اعتبارات قابل توجهی تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: تخصیص اعتبار به تنهایی مشکل اشتغال را رفع نمی کند، بنابراین براساس ظرفیت های هر روستا و توانایی افراد باید اشتغالزایی ایجاد شود تا منابع هدر نرود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بابیان اینکه ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: قبل از نوسانات و تغییر نرخ ارز این رقم ۱۲ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: از این میزان تسهیلات اشتغال روستایی ۶ هزار میلیارد تومان در مرحله نخست و هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز روز گذشته به بانک های عامل ابلاغ و مابقی تا پایان سال جذب خواهد شد.

امید با بیان اینکه سقف تسهیلات اشتغال روستایی برداشته شده، گفت: با این وجود استان ها سعی کنند از این فرصت استفاده کنند.

وی ادامه داد: در قانون برای تضامین سخت گیری وجود ندارد اما سخت گیری که مردم از آن گلایه مند هستند به دلیل استان است که در داخل باید رفع شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ادامه به سهم اعتبار خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: سهم خراسان شمالی از تخصیص اعتبار برای حوزه روستایی و مناطق محروم ویژه است.

امید اظهار کرد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت خراسان شمالی روستانشین هستند و از طرفی در بسیاری از زیرساخت های توسعه عقب است، تخصیص اعتبار ویژه در این بخش ضروری است.

وی همچنین بر استفاده بهینه از تسهیلات روستایی تاکید کرد و افزود: باید از این فرصت بیشترین استفاده را داشت که در این رابطه کمک می کنیم.