به گزارش خبرنگار مهر از امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام ملت ها ۲۰۱۹ آسیا را در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی مقابل تیم ملی چین برگزار می کند.

حاشیه های پیش از شروع این بازی را در پی می خوانید:

* هواداران ایرانی زیادی در محوطه ورزشگاه حضور دارند که نشان می دهد شور و اشتیاق زیادی برای تماشای فوتبال امشب ملی پوشان مقابل چین دارند. در حالیکه تعداد ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه در فاصله دو ساعت و نیم مانده به شروع بازی ها نزدیک به سه هزار نفر است چینی های اندکی در استادیوم حاضر هستند.

* امور فرهنگی فدراسیون فوتبال همچون بازی های گذشته این تیم در جام ملت های آسیا تعدادی پرچم و پیراهن هواداری در اختیار طرفداران تیم ملی قرار داد.

* بوقچی های طرفدار تیم ملی با طبل و سنج در ورزشگاه حاضر شدند تا همراه با بلندگوهای خود به حمایت از شاگردان کارلوس کی روش بپردازند.

* تعداد ۴۰ اتوبوس از شهرهای مختلف برای هواداران ایرانی در نظر گرفته شده است تا به ورزشگاه محل برگزاری بازی بیایند.

* اصحاب رسانه پرتعدادی از کشور چین در مدیاسنتر ورزشگاه حضور دارند تا به پوشش این بازی بپردازند.

* هواداران تیم ملی فوتبال ایران اعتقاد دارند شاگردان کی روش توان شکست دادن چین را دارند و می توانند با نمایشی قابل قبول این حریف شرق آسیایی را شکست دهند و به نیمه نهایی صعود کنند.

* عبدالله ویسی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان برای تماشای بازی ایران و چین در ورزشگاه حاضر شد.