به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، سیدسعید شاهرخی در بازدید از یک شرکت تولیدی صنایع تبدیلی اظهار داشت: رفع مشکلات و افزایش تولید می تواند به اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان کمک شایانی داشته باشد و باید نسبت به این بخش توجه جدی شود.

وی اضافه کرد: حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی و صنعتی مدنظر است و آمادگی کامل برای رفع مشکلات آنها داریم.

شاهرخی با تاکید بر اینکه مدیران اجرایی استان همدان باید از تولید، تولید کننده و سرمایه گذار حمایت جدی داشته باشند، بیان کرد: بازدید از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده ایم تا از نزدیک در جریان مسایل و درخواست مدیران این واحدها قرار بگیریم.

گفتنی است؛ این شرکت تولیدی صنایع تبدیلی در حوزه محصولات سیب زمینی، گندم و ذرت و شامل ۲۰ واحد صنایع تبدیلی با هدف کسب پایلوت تولید نشاسته در کشور است.

استاندار همدان همچنین از کارخانه قند شهرستان بهار بازدید کرد و آخرین وضعیت این کارخانه را با مدیران آن مورد بررسی قرار داد.