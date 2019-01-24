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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین مشخص شد/دو تغییر نسبت به قبل

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین مشخص شد/دو تغییر نسبت به قبل

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان اصلی این تیم برای برگزاری دیدار مرحله یک هشتم نهایی برابر چین را اعلام کرد که نسبت به دیدار گذشته برابر عمان دو تغییر داشته است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را مقابل تیم ملی چین در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برگزار می کند.

کادر فنی تیم ملی ایران ترکیب اصلی این تیم را برای دیدار امشب اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، امید ابراهیمی، اشکان دژاگه، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون.

در دیدار گذشته برابر عمان وحید امیری و مجید حسینی در ترکیب اصلی حضور داشتند که امیری به علت دریافت اخطار در آن بازی دیدار با چین را از دست داد و حسینی هم با تشخیص کی روش نیمکت نشین شده است.

کد مطلب 4522740
مهدی مرتضویان

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