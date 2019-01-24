به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برگزار می کند. حاشیه های پیش از بازی را در پی می خوانید:

* هواداران ایرانی زیادی بلیت های این بازی را در ورزشگاه تهیه می کنند. بلیت هایی که ایرانی ها تهیه می کنند بیشتر مربوط به صندلی های وسط ورزشگاه است تا حضورشان در بازی امروز پررنگ تر از همیشه شود.

* هواداران چینی در گفتگوی خود با رسانه های ایران معتقدند برد چین در بازی امروز می تواند بزرگ ترین شگفتی جام لقب بگیرد.

* اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی وارد ورزشگاه شد تا بازیکنان در رختکن مستقر شوند. اکثر بازیکنان تیم ملی عکس عزیزان خود را روی قلم بندهایشان به تصویر کشیده اند که در نوع خود جالب توجه است.

* مسئولان چمن ورزشگاه اختصاصی باشگاه الجزیره امارات قبل از شروع بازی اقدام به آبپاشی این چمن گرفتند تا شرایط مناسبی برای شروع بازی داشته باشد.

* خبرنگاران حاضر در مرکز خبری ورزشگاه قبل از شروع بازی اران و چین مشغول تماشای بازی ژاپن و ویتنام بودند. از این رو بحث و گفتگوهای زیادی درباره این بازی به وجود آمد.