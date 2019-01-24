به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در کانال شخصی خود توضیحاتی را در خصوص امکان یا عدم امکان قطع اینترنت توسط دشمنان توضیحاتی ارائه کرده است.

متن کامل نوشته سردار جلالی بدین شرح است:

«اخیرا با خبربازی بی بی سی روی مساله قطع اینترنت و داستان سرایی بعضی دوستان علاقمند به حضور دائمی در رسانه ،تبدیل به جریان کاذب خبری شده.

اساسا قطع اینترنت را توسط دشمن ممکن و میسر نمی دانم چرا که راهبرد دشمن را مبتنی بر اینترنت و شبکه اجتماعی می دانیم.

ما دشمنان کشور را احمق های درجه یک می دانیم ولی تا این حد کودن نیستند. اما ارتقاء تاب آوری زیرساخت های ارتباطی و فضای سایبری کشور بر اساس اصول پدافند غیرعامل هم شرط عقل است هم حکم ضرورت.

دوستان انقلاب اسلامی بهتر است مواظب شیطنت دشمن انگلیسی_آمریکایی بیشتر باشند.

شعار پدافندغیرعامل :ارتقای تاب آوری، تمرین و رزمایش و آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمن، مستحکم سازی از درون ،وحدت همه ایرانیان در برابر دشمن.»