به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیضمنش ظهر پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه هنر برنامه هایی برای سال ۹۸ پیشبینی شده تا شاهد رونق بیشتر این حوزه در استان همدان باشیم، عنوان کرد: تقویت برنامههای حوزه فرهنگ و هنر استان همدان در دستور کار است.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اشاره و بیان کرد: بهمن ماه امسال اکران فیلمهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در ۲ سینمای قدس و فلسطین همدان دنبال می شود.
وی با بیان اینکه در اکران فیلم ها سانس صبح ویژه دانشآموزان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: سانس بعدازظهر برای عموم مردم لحاظ شده و سهمیه خبرنگاران نیز در این برنامه دیده شده است.
فیض منش زمان برگزاری افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در همدان را ۱۱ بهمنماه در سینما فلسطین عنوان کرد و گفت: سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ١٢ تا ٢٢ بهمنماه همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در همدان برگزار می شود.
وی اضافه کرد: ۵ فیلم سینمایی برای بخش دانش آموزی مشخص شده که از روز شنبه ١٣ تا چهارشنبه ١٧ بهمنماه از ساعت ١٠ تا ١٢ ویژه دانشآموزان اکران خواهد شد.
فیضمنش همچنین بابیان اینکه بخش موسیقی فجر امسال به عنوان «شبهای موسیقی هگمتانه» برگزار می شود، گفت: این برنامه برای نخستین بار در همدان برگزار می شود و در برگزاری آن نگاه ویژهای به موسیقی بومی خواهیم داشت.
وی بابیان اینکه این برنامه در مجتمع بوعلی و پس از ایام فاطمیه و از ۲۵ بهمن برگزار میشود، گفت: پیش بینی ها برگزاری این برنامه با حضور گروه های موسیقی به مدت ۳ یا ۵ شب خواهد بود.
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