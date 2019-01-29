موردی از آنفلوآنزای پرندگان در قم مشاهده نشده است

محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در قم گفت: یکی از اقدامات انجام شده ممیزی واحدهای مرغداری است که هر مرغداری که قصد جوجه ریزی داشت ابتدا توسط تیم دامپزشکی مورد بررسی و ممیزی قرار می‌گرفت و چنانچه شرایط مشخص شده را داشت اجازه جوجه ریزی صادر می‌شد.

وی گفت: از جمله شرایطی که مرغداری‌ها باید توجه ویژه داشته باشند محصور کردن کود و حمام ورودی مرغداری‌ها و کنترل ورود پرندگان به داخل مرغداری است.

مدیرکل دامپزشکی استان قم عنوان کرد: دوره‌های آموزشی برای آشنایی آنها با اصول پیشگیری برگزار شد تا مرغداری‌هایی که قصد جوجه ریزی داشتند این دوره ‌ا را بگذرانند.

تهیه بیش از ۲ میلیون دوز واکسن

وی با بیان اینکه تمامی مرغداران ملزم به واکسینه کردن طیور خود شدند و تمامی مرغ‌های داخل قفس واکسینه شدند، گفت: بیش از ۲ میلیون دوز واکسن جدید برای واکسینه کردن مرغداری‌های پولت تهیه شده که تمامی جوجه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رفیعی گفت: پست‌های قرنطینه نیز به صورت شبانه‌روزی در پلیس راه جاده کاشان و اتوبان قم - گرمسار مستقر هستند.

شناسایی بیش از ۵۰ واحد مرغداری غیرمجاز در قم

وی گفت: طی روزهای گذشته نزدیک به هفت هزار قطعه طیور توسط خودروهایی که جوجه غیرمجاز را منتقل می‌کردند شناسایی شد.

مدیر کل دامپزشکی استان قم با اشاره به برخورد قاطع با واحدهای غیرمجاز پرورش طیور افزود: بیش از ۵۰ واحد مرغداری غیرمجاز در قم شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

نظارت بر پرنده‌فروشی‌ها

وی در خصوص برخورد با پرنده فروشی‌های دوره‌گرد نیز اظهار داشت: با همکاری فرمانداری به این پرنده فروشی‌ها اخطاریه لازم صادر شده است.

رفیعی ادامه داد: یک پرنده فروشی غیرمجاز که دارای بیش از ۳۰۰ پرنده بود شناسایی و پرندگان به کشتارگاه اعزام شدند.

وی بیان کرد: تمامی مرغداری‌های تخم‌گذار در قم ملزم شده‌اند که کود خود را داخل سیلو بگذارند و روی آن را با پلاستیک کامل بپوشانند.

مدیر کل دامپزشکی استان قم گفت: خوشبختانه در استان قم تاکنون موردی از آنفلوآنزای پرندگان مشاهده نشده است اما مرغداران باید کاملا مراقب باشند.