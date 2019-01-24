به گزارش خبرنگار مهر، فرجام فاضلی ظهر امروز در نشستی خبری در استانداری یزد با محوریت دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب با ارائه معرفی از این شهرستان اظهار داشت: اقتصاد خاتم به طور عمده بر محور کشاورزی و دامداری است و واقعیت این است که از دوران قبل از انقلاب هیچ چیز در مورد این شهرستان برای ارائه نداریم.

وی با اشاره به جهش‌های چشمگیر خاتم در حوزه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی، اقتصادی، کشاورزی و ... بیان کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌هایی تدارک دیده شده که در قالب این برنامه‌ها، این دستاوردها را به مردم معرفی خواهیم کرد.

فاضلی از تشکیل ۲۵ کارگروه در سطح شهرستان خاتم با محوریت مردم خبر داد و افزود: در مجموع ۹۱ عنوان برنامه به مناسبت ایام دهه فجر در شهرستان خاتم اجرایی خواهد شد.

وی از افتتاح ۲۳۳ پروژه به مناسبت ایام دهه فجر در خاتم خبر داد و بیان کرد: این پروژه‌ها با اعتبار ۱۰۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که ۹۰ درصد از این میزان اعتبار، توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

خاتم پیوندگاه کویر و جنگل

فرماندار خاتم از خاتم به عنوان پیوندگان جنگل و کویر یاد کرد و افزود: در حال حاضر ۶۴ هزار هکتار جنگل طبیعی در شهرستان خاتم وجود دارد که ظرفیتی عظیم در حوزه گردشگری طبیعی به شمار می‌رود.

فاضلی با اشاره به حیات وحش منحصربه‌فرد خاتم خاطرنشان کرد: در این شهرستان از گونه‌هایی نظیر خرس قهوه ای، گرگ، شغال تا هوبره در منطقه قره‌تپه وجود دارد که گونه‌هایی نظیر هوبره تنها در پنج کشور جهان موجود است و گونه‌ای در معرض انقراض به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: چالشی که امروز استان یزد با آن مواجه است، آلاینده‌های زیست محیطی است که خوشبختانه این معضل در خاتم وجود ندارد زیرا صنایع سبز در این شهرستان استقرار یافته و در واقع تعداد صنایع در این شهرستان محدود است.

تحولات چشمگیر خاتم در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب

فرماندار خاتم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قبل از انقلاب، شهرستانی به نام خاتم وجود نداشت، افزود: آن زمان به جای خاتم، یک یک دهستان به نام هرات و یک دهستان به نام مروست وجود داشت که هر کدام فقط یک مرکز بهداشت و درمان داشتند که این مراکز نیز توسط پزشکان هندی و پاکستانی اداره می شدند.

فاضلی خاطرنشان کرد: اکنون به برکت انقلاب اسلامی، یک بیمارستان در مرکز شهرستان خاتم با ۶۴ تخت، پنج مرکز بهداشت، اورژانس هوایی، ۱۴ خانه بهداشت، پنج مرکز اورژانس و ... در این شهرستان فعال است.

افزایش امید به زندگی در میان مردم خاتم

وی ادامه داد: امید به زندگی نیز در شهرستان خاتم افزایش داشته به نحوی که قبل از انقلاب، امید به زندگی ۴۴ تا ۴۷ سال بوده که این رقم اکنون بین بین ۷۴ تا ۷۸ سال است.

فاضلی عنوان کرد: در حوزه آموزش و پرورش، قبل از انقلاب فقط در مرکز هرات و مروست تا مقطع ابتدایی امکان ادامه تحصیل وجود داشت و این امر سبب شد بسیاری از استعدادها امکان رشد پیدا نکنند اما بعد از انقلاب بیش از ۵۰ واحد آموزشی در خاتم راه‌اندازی شده و اکنون نرخ باسوادی در شهرستان خاتم ۹۶ درصد است در حالی که این نرخ قبل از انقلاب، ۲۰ درصد بود.

وی، یکی از اولویت‌های خاتم را راه‌های مواصلاتی اعلام کرد و افزود: در حوزه سرزمینی خاتم بیش از ۵۲۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی، بزرگراه و روستایی وجود دارد در حالی که قبل از انقلاب حتی یک متر جاده آسفالته از مهریز به سمت خاتم نداشتیم و مسیر از مرکز استان تا خاتم اگر بارندگی نبود پنج تا شش ساعت به طول می انجامید.

خدمات آبفا قبل از انقلاب در خاتم صفر بود

فاضلی با بیان اینکه امکانات آب و فاضلاب شهری و روستایی قبل از انقلاب در شهرستان خاتم صفر بوده است،‌ افزود: با وجود اینکه این شهرستان یک دهستان بوده و هزینه چندانی نیاز نداشته اما آب شرب سالم نداشته ولی در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار مشترک شهری در خاتم ۵ هزار و ۲۵۰ مشترک در روستاهای این شهرستان از نعمت آب سالم بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: اکنون تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار خاتم از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند که این عدد قبل از انقلاب صفر بوده است.

فرماندار خاتم در مورد وضعیت برق شهرستان خاتم نیز گفت: تا سال ۵۷ ظرفیت برق شهرستان تنها یک مگابایت بوده که توسط دو دستگاه ژنراتور تامین می شده و در روستاها برق وجود نداشت اما اکنون این میزان به ۱۲۰ مگابایت رسیده و بیش از ۱۶ هزار مشترک برق داریم ضمن اینکه هیچ روستایی که بیش از ۱۰ خانوار ساکن داشته باشد و برق نداشته باشد، در این شهرستان نداریم.

۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان یزد در خاتم واقع شده است

وی با اشاره به اینکه خاتم قطب کشاورزی استان یزد به شمار می‌رود، اظهار داشت: ۲۵ درصد سطح زیر کشت استان یزد در خاتم است و بیشترین تولید گندم در استان یزد مربوط به این شهرستان است.

فاضلی در مورد وضعیت گردشگری و زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان نیز اظهار داشت: ۱۲۰ قلعه و تک بناهای تاریخی و ۲۰۰ هکتار بافت پایدار تاریخی در خاتم وجود دارد و در تلاش برای ثبت ملی بافت تاریخی در هرات و مروست هستیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای خط ریلی قادرآباد فارس به خاتون آباد کرمان توسط نمایندگان مجلس، عنوان کرد: این خط از شهرستان خاتم عبور خواهد کرد و به طور قطع می‌توانیم از مزایای آن به خوبی برخوردار شویم.

نرخ بیکاری در خاتم ۱۵.۲ درصد اعلام شد

فاضلی ادامه داد: به دلیل نبود صنعت در شهرستان خاتم و البته عدم تمایل در این زمینه، متاسفانه نرخ رشد بیکاری در خاتم ۱۵.۲ درصد است اما با تسهیلاتی که در قالب تسهیلات اشتغال پایدار و فراگیر به شهرستانها اختصاص یافته، تاکنون ۳۴۷ طرح در گارگروه استانی با اشتغالزایی برای بیش از ۶۰۰ نفر به تصویب رسیده و ۲۲۹ طرح نیز آماده دریافت تسهیلات هستند.

وی در مورد احداث یک واحد پتروشیمی که از مصوبات سفر رهبری به استان یزد بود نیز عنوان کرد: این طرح به دلیل نبود گاز در آن زمان، با مشکلاتی مواجه بود اما با عبور خط گاز خاتم به سیرجان تامین خوراک این مجتمع انجام شد.

فرماندار خاتم خاطرنشان کرد: جانمایی اولیه نیز انجام شده اما بنا به ملاحظات زیست محیطی، محیط زیست و آب منطقه ای ایراداتی بر طرح اولیه دارند که دوباره در مورد جانمایی محل دوم اظهارنظر شده و جلساتی نیز برگزار و گزارش‌هایی تهیه شده و قرار است اگر مسائل زیست محیطی رفع شود، سرمایه گذار داخلی یا خارجی، مشارکت و آن را راه‌اندازی کنند.

خاتم محروم نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خاتم شهرستان محروم نیست بلکه شهرستانی کمتر توسعه یافته است، عنوان کرد: مردم ممانعتی برای استقرار صنایع ندارند اما بیشتر به دنبال ایجاد صنایع تکمیلی و بسته‌بندی کشاورزی هستیم.

فاضلی خاطرنشان کرد: خاتم مقام اول سطح زیرکشت پسته در استان را دارد اما از نظر تولید، مقام اول رانداریم زیرا باغات ما جوان است اما در آینده بیشترین تولید را خواهیم داشت و می‌توانیم به صادرات این محصول بپردازیم.

وی بیان کرد: ۱۲۰۰ هکتار از اراضی خاتم نیز زیر کشت انگور است که محصول آن هم به صورت تازه و هم خشکباری صادر می شود.

استقبال و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت بسته بندی محصولات کشاورزی

فاضلی ادامه داد: در بحث فرآوری پسته تا مرحله بسته‌بندی صنایع تکمیلی مستقر هستند اما در زمینه بسته‌بندی محصولات کشاورزی خاتم با مشکل مواجهیم و اعلام می کنیم از سرمایه گذاران در این زمینه استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها در این زمینه فراهم است، افزود: در صورت نیاز، برای اختصاص آب نیز مشکلی نداریم.

به گزارش مهر، شهرستان خاتم در ۲۴۰ کیلومتری مرکز استان یزد واقع شده و از غرب با دو شهرستان استان فارس و یک شهرستان از استان کرمان همسایه است.

جمعیت شهرستان ۳۶ هزار نفر است که ۴۰ درصد در مناطق روستایی و بقیه در مناطق شهری سکونت دارند.