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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۰۱

وزیر راه و شهرسازی:

تحریم صنعت هواپیمایی ایران خلاف حقوق بین‌الملل است

تحریم صنعت هواپیمایی ایران خلاف حقوق بین‌الملل است

وزیر راه و شهرسازی، تحریم صنعت هواپیمایی ایران را خلاف حقوق بین‌الملل خواند و گفت: به نامه سازمان هواپیمایی آلمان درباره تحریم شرکت هواپیمایی ماهان، از سوی سازمان هواپیمایی پاسخ داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر را و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه احداث آزادراه همت-کرج در پاسخ به سوالی مبنی بر تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان اظهار داشت: تمامی شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله ایران ایر نیز، در فهرست تحریم ها قرار دارد که این قبیل اقدامات، خلاف حقوق بین‌المللی است.

وی افزود: آمریکا همواره در طول تاریخ، چنین اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است و ملت شریف ایران نیز، شاهد اقدامات تروریستی و حمایت از تروریسم از جانب آمریکا بوده اند.

اسلامی با اشاره به تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان گفت: در نامه‌ای که از سوی دستگاه متولی حوزه حمل و نقل هوایی آلمان به سازمان هواپیمایی کشور ارسال شد، مطالبی درج شد که زیبنده نبود، البته از سوی سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ نامه آنها تهیه و ارسال شد.

وی همچنین در خصوص بازدید از پروژه احداث آزادراه همت-کرج اظهار داشت:امروز ابعاد مالی و فنی پروژه بررسی شد و طبق وعده پیمانکار این پروژه آزادراهی در تیر ماه ۹۸ به بهره برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف کمربند شمالی کرج نیز گفت: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد این پروژه که نقش مهمی در کاهش ترافیک محور تهران-کرج دارد، مورد حمایت دولت قرار گیرد. 

اسلامی، مجموع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه را ۱۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد. 

وزیر راه و شهرسازی در پایان از بازدید کمربند جنوبی تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه‌ها شاهد کاهش ترافیک عبوری کلان شهر تهران خواهیم بود. 

کد مطلب 4522757

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