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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

رئیس قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه زهرا (س):

کمرنگ کردن نهضت حسینی و شبهه‌افکنی از اهداف دشمنان است

کمرنگ کردن نهضت حسینی و شبهه‌افکنی از اهداف دشمنان است

اردبیل - مسئول قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل گفت: تلاش اصلی دشمنان شبهه‌افکنی در باورهای دینی برای کمرنگ نمودن مفاهیم نهضت والای حسینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌زاده عصر پنجشنبه در سومین همایش علمداران حسینی و آئین تجلیل از خادمان دینی استان اردبیل تصریح کرد: نهضت حسینی پایانی ناپذیر بوده و مفاهیم استخراج شده از چنین نهضتی نشانگر راه و هویت ملت ایران اسلامی خواهد بود.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به مباحث فرهنگی تاکید کرد و افزود: ایجاد شبهه در عزاداری‌های مذهبی با هدف سست کردن اعتقادات و باورهای دینی مردم انجام پذیرفته تا شور و شعور حسینی را که زمینه‌ساز استمرار و حیات انقلاب است دچار خدشه کند.

 مسئول قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل از برگزاری همایش علمداران حسینی با هدف زنده نگه داشتن بصیرت دینی و تجلیل از خادمین معرفتی این عرصه خبر داد و یادآور شد: توجه بیشتر به بصیرت افزایی عزاداران حسینی و عمق بخشی به مباحث دینی از جمله ضرورت‌های مراسمات دینی است.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه تمامی خادمین حسینی شایسته تجلیل و تقدیر هستند، ادامه داد: یادآوری توجه به مفاهیم عزاداری در تمامی تکایا و هیئت‌های مذهبی از جمله مهمترین اهداف برگزاری این همایش بوده تا عزاداران شمر زمان را به خوبی شناخته و از بصیرت دینی و سیاسی لازم برخوردار شوند.

وی به دیگر برنامه‌های اجرایی قرارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل در حوزه‌های فرهنگی و عمرانی اشاره کرد و افزود: اجرای ۲۰ طرح محرومیت‌زدایی در حواشی شهر و مناطق محروم استان اردبیل در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر برای مشارکت بیشتر از تمامی خادمین حسینی، اندیشمندان و علاقه‌مندان دعوت به همکاری می‌شود.

کد مطلب 4522759
محمد میرزایی ناطق

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