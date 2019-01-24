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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۱۸

استاندار تهران:

احداث قطار شهری مهم ترین اولویت شهریار است /دومین اولویت تامین آب

احداث قطار شهری مهم ترین اولویت شهریار است /دومین اولویت تامین آب

تهران- استاندار تهران گفت: احداث قطار شهری مهم ترین اولویت شهریار است و دومین اولویت تامین آب شرب این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک با مسئولین اجرایی شهرستان شهریار طی سخنانی گفت: نباید مشکلات کلانشهر تهران در شهرستانی نظیر  شهریار  حل و فصل شود، متاسفانه استان تهران گرفتار یک عقب ماندگی تاریخی در حوزه سیاستگذاری شاخص های توسعه است.

وی افزود: شهریار در ۳ شاخص مسکن بهداشت و سرانه آموزشی شهرستانی نابرخوردار است و کسی غیر از مسئولین استانی و شهرستانی نمی تواند، مشکلات استان را حل و فصل کند.

استاندار تهران اولین اولویت کاری در شهریار را تسریع در احداث قطار شهری شهریار دانست و گفت: بدقولی ما مسئولین باعث شده مردم عملکرد ما را پای اسلام و نظام بنویسند.

محسنی بندپی گفت: دومین اولویت در شهریار تامین آب شرب به عنوان محور توسعه شهریار است و باید عملیات اجرایی انتقال آب از سد کرج به شهریار هرچه زودتر کلید بخورد.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: اولویت سوم در شهریار تسریع در روند تکمیل و پیشرفت بیمارستان شهریار است.

وی در پاسخ به مطالبه فرمانداری ویژه شدن شهریار گفت: ساختار فرمانداری ویژه برای شهرستان موضوعیت ندارد.

کد مطلب 4522760

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