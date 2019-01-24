احداث قطار شهری مهم ترین اولویت شهریار است /دومین اولویت تامین آب

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک با مسئولین اجرایی شهرستان شهریار طی سخنانی گفت: نباید مشکلات کلانشهر تهران در شهرستانی نظیر شهریار حل و فصل شود، متاسفانه استان تهران گرفتار یک عقب ماندگی تاریخی در حوزه سیاستگذاری شاخص های توسعه است.

وی افزود: شهریار در ۳ شاخص مسکن بهداشت و سرانه آموزشی شهرستانی نابرخوردار است و کسی غیر از مسئولین استانی و شهرستانی نمی تواند، مشکلات استان را حل و فصل کند.

استاندار تهران اولین اولویت کاری در شهریار را تسریع در احداث قطار شهری شهریار دانست و گفت: بدقولی ما مسئولین باعث شده مردم عملکرد ما را پای اسلام و نظام بنویسند.

محسنی بندپی گفت: دومین اولویت در شهریار تامین آب شرب به عنوان محور توسعه شهریار است و باید عملیات اجرایی انتقال آب از سد کرج به شهریار هرچه زودتر کلید بخورد.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: اولویت سوم در شهریار تسریع در روند تکمیل و پیشرفت بیمارستان شهریار است.

وی در پاسخ به مطالبه فرمانداری ویژه شدن شهریار گفت: ساختار فرمانداری ویژه برای شهرستان موضوعیت ندارد.