رسانه ها واقع بینانه و صادقانه قلم فرسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی خبرگزاری ایلنا در قزوین اظهارداشت: قلم رسانه ها در انعکاس فعالیت دولت بسیار خوب بوده و همچنان انتظار داریم با تعامل دو سویه بتوانیم کارهای انجام شده را به اطلاع مردم برسانیم.

وی اضافه کرد: در شرایط خاص اقتصادی و موانع ایجاد شده از سوی دشمنان باید رسانه ها دقت کنند تا خبر رسانی توام با دقت و صحت و متعهدانه باشد تا مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.

شفیعی یادآورشد: برخی این روزها ناجوانمردانه به پیکره نظام تاخته اند تا به آن آسیب بزنند لذا همه بویژه رسانه های متعهد باید مراقب باشند تا در زمین دشمن بازی نکنند.

فرماندار شهرستان قزوین بیان کرد: برخی مثبت اندیش نیستند و نمی خواهند امید در جامعه ایجاد شود به همین دلیل وضعیت دولت را خوب جلوه نمی دهند اما باید دانست دشمنان آنقدر به کشور فشار وارد کرده اند که هر کشوری بود تاکنون از بین رفته بود اما ایران اسلامی با ایستادگی کامل و نگاه استقلال طلبانه توانسته دشمنان را ناامید کند.

رسانه ها واقع بینانه و صادقانه قلم بزنند

شفیعی اضافه کرد: از خبرنگاران انتظار داریم واقع بینانه قلم فرسایی کنند البته انتقاد هم مهم است و باید با زبان و اصول خودش مطرح شود تا نواقص را ببینیم و برطرف کنیم.

وی اظهارداشت: بدخواهان فکر کرده بودند چهل سالگی را به خاطر تحریم و فشار نخواهیم دید اما ایستادگی مردم موجب عزت و اقتدار نظام شده است و ضمن برگزاری جشن انقلاب، این روند و دفاع از آرمانها همچنان با صلابت ادامه خواهد یافت.

فرماندار شهرستان قزوین گفت: خوشبختانه با رویکرد فرهنگی دولت از فعالیت همه رسانه ها حمایت شده است و ما نیز آمادگی داریم بدون هیچ محدودیتی در راه اندازی رسانه های جدید حمایت لازم را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: راه اندازی خبرگزاری کار (ایلنا) در استان صنعتی و کارگری استان قزوین می تواند بستری برای بیان مطالبات مردمی بویژه بخش کارگری باشد و امیدواریم مشکلات و توانمندی بخش کارگری هم در این رسانه بخوبی مطرح شود.