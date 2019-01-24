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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۴

از سوی وزارت خزانه داری امریکا؛

لشگرهای فاطمیون و زینبیون و یک شرکت هواپیمایی ایران تحریم شدند

لشگرهای فاطمیون و زینبیون و یک شرکت هواپیمایی ایران تحریم شدند

وزارت خزانه داری آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ایران با ادعای مبارزه با تروریسم وضع کرده است.

در تحریمهای جدید لشگرهای فاطمیون(س) و زینبیون(س) مرتبط با ایران و یک شرکت هواپیمایی ایران(فارس ایر قشم) مورد تحریم قرار گرفته است.

امریکا دو فرد نظامی؛ دو هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم را تحریم کرده است.

شرکت مسافرتی فلایت تراول مستقر در ایروان ارمنستان نیز با ادعای ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان تحریم شده است.

متعاقب نقض برجام از سوی آمریکا، واشنگتن تحریمهای جدیدی را علیه ایران با ادعای مبارزه با تروریسم و موضوع حقوق بشر وضع کرده است.

کد مطلب 4522770

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا امریکا حامی داعش و سایر گروههای تروریستیه

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