به گزارش خبرگزاری مهر، مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران به همراه جمعی از اعضای این فرهنگستان و نیز برخی از چهره‌های ماندگار کشور در حوزه پزشکی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار طی سخنانی اظهار داشت: انتظاری که از شما بزرگواران وجود دارد این است که شاگردان خود را در دانشگاه‌ها بیش از گذشته با قرآن و عترت آشنا کنید که برای تحقق این مهم ابتدا لازم است دانشگاه اسلامی شود.

وی ادامه داد: اسلامی شدن دانشگاه به داشتن نمازخانه و برگزاری مراسم مذهبی نیست، این کارها، اقدامات خوبی است لکن حرف اول دانشگاه را دانش می‌زند؛ دانش اگر الهی، دینی، قرآنی و علوی شد، دانشگاه اسلامی خواهد شد و به تبع آن کشور نیز طیب و طاهر می شود.

این مفسر قرآن کریم گفت: این مسئله باید برای دانشجویان تبیین شود که ریشه همه ترس‌های انسان مرگ است! با این وجود انسان در مواجهه با مرگ، مرگ را می‌میراند نه اینکه بمیرد!

وی اظهار داشت: طبق بیان قرآن کریم، انسان مرگ را می‌چشد و مشخص است که هر ذائقی مذوق را هضم می‌کند، لذا انسان موجودی ابدی است و موجود ابدی، کالای ابدی لازم دارد که زاد ابدی جز توحید و تقوا نیست، این مفهوم اساسی علم دینی است.

آیت الله جوادی آملی در تشریح مفهوم علم دینی گفت: علم دینی به این معنا نیست که ما انتظار داشته باشیم مثلاً قرآن یا روایت به ما درمان سرطان را بگوید بلکه آنچه قرآن از علم دینی می‌گوید این است که انسان و هر چه در جهان است آیت و آیینه است اما فرق این آیینه با دیگر آیینه‌ها این است که این آیینه‌ای است که تنها و تنها سازنده خود یعنی خدای متعال را نشان می‌دهد.

وی افزود: با این وجود اگر آیینه در دست شخص کور قرار بگیرد او فقط شیشه و سطح صیقلی آن را درک می‌کند، پس چشم بینا لازم است تا بتوان در آیینه جهان، خالق را مشاهده کرد.

استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: علم، تابع معلوم است؛ علم هر چه معلوم است را به عالم نشان می‌دهد، در حقیقت علم چراغ و سراج است، آنچه به اسم علم از غرب به ایران رسیده لاشه علم است آنچه به علم، حیات می‌بخشد و آن را زنده و پویا می‌کند، علم دینی است.

وی تأکید کرد: دانشجویان باید دینی بیاندیشند، وقتی علم دینی در دانشگاه در جریان باشد، نه تنها این دانشجو روسری را کنار نمی‌گذارد بلکه سجاده را در آغوش خواهد گرفت، دانشجویان اگر با این تفکر تربیت شوند آنگاه خواهند توانست بین اشکالات موجود در کشور و اصل دین، مرزبندی قائل شوند و نابسامانی‌ها را به پای دین نگذارند.

در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری همایش «قرآن، عترت و سلامت» و همایش « سلامت معنوی» که به همت گروه قرآن عترت وسلامت فرهنگستان علوم پزشکی برگزار خواهد شد، ارائه شد.