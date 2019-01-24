بهرام منصور مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: زمانی که در مسابقات کشتی فرنگی اجرای فن انجام گیرد، بیانگر سطح مطلوب مسابقات و آمادگی کشتی‌گیران شرکت کننده است.

وی افزود: شهرستان اندیمشک از زمینه مناسب برای پرورش قهرمان برخوردار بوده و آینده روشن در ورزش به ویژه کشتی فرنگی در اندیمشک قابل پیش‌بینی است.

پیشکسوت کشتی کشور، اندیمشک را شهر کشتی فرنگی و قهرمانانی چون سعید عبدولی دانست و تصریح کرد: استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان به ورزش از جام تختی شده و آینده روشنی برای کشتی در این شهرستان پیش‌بینی می‌کنم.

وی گفت: کوبا با نفرات خوبی آمده گرچه قهرمان جهان و المپیک در ترکیب کوبا نیست اما ورزشکاران آماده به این رقابت‌ها اعزام کرده است.

مشتاقی افزود: این رقابت‌ها نوید روزهای خوبی برای کشتی فرنگی کشور را می‌دهد و در این میادین جوانان آماده میادین جهانی و المپیک می‌شوند.

وی با ابراز تاسف از صحبت‌های انجام شده در ارتباط با عدم آمادگی فرنگی‌کاران برای رقابت‌های جهانی و المپیک آینده، اظهار کرد: نفرات جدید و جوان‌های جایگزین شده نیاز به میدان برای آمادگی داشته و این رقابت‌ها و آمادگی چهره‌های جوان، بیانگر روزهای پر مدال برای المپیک و ورزش کشتی در آینده نزدیک است.

مشتاقی اظهار کرد: گرایی، عبدولی و سایر جون‌ها با توجه به عملکرد و تمرین‌ها از آمادگی خوبی برخوردار و روزهای خوش و پرمدال برای کشتی فرنگی رقم خواهند زد.