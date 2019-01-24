دشمنان می خواهند مردم را خسته وناراضی کنند تا به نظام ضربه بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، در مسجد النبی شهرستان ایذه، در مراسم چهلمین روز درگذشت شهادت گونه فرمانده دلاور قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه(ع) اظهارداشت: فرارسیدن ایام پیروزی ملت ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و انفجار نور در جهان اسلام را به شما براداران و خواهران عزیز تبریک عرض می کنم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: سردار سرتیپ حاج قدرت الله منصوری از افتخارات بزرگ سپاه و ایل پر افتخار بختیاری هستند. در تاریخ ایران، ایل بختیاری سرداران بزرگی را برای دفاع از اسلام و مردم تقدیم کرده است.

رضایی با اشاره به خصایص بارز حاج قدرت الله منصوری گفت: او دور از هیاهوی تبلیغاتی برای دفاع از سرزمین های اسلام برخاست و در لشکر حضرت ولیعصر(عج) خوزستان فرماندهی گردان بود. بعد از آن در تیپ تکاوری ویژه که شهید کاوه فرمانده آن بود، مستقر شد و فرمانده گردان تیپ ویژه شهدا شدند و پس از شهادت کاوه، به فرماندهی این تیپ رسید. بعد هم فرمانده لشکر نصر خراسان شد و سپس به سیستان و بلوچستان رفت و بعد هم مسئول مرزهای شرقی ایران شد و تا آخرین روز عمر پر برکتش از این کشور و انقلاب دفاع کرد.

وی ادامه داد: آنقدر خدمات فراوانی ارائه کرد که می توانیم بگوییم او چند بار شهید شده است. او همیشه اهل عمل بود. مصاحبه نمی کرد. عکس و فیلم نمی گرفت. بدنش پر از ترکش بود. به یاد دارم که مادرم برایم تعریف می کرد که در یک جنگ، پدر بزرگ من 6 تا گلوله خورد. به خان گفت: اگر این سنگر را حفظ نکنم تا خانه های ما می آیند.ما بختیاری ها افتخار می کنیم که سردار سرتیپ حاج قدرت الله منصوری اولین سردار ما نبوده و آخرین سردار ما هم نیست و در دفاع از ملت، ایران و نظام تردید به خودراه نخواهیم داد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: امروز هم یکی از آن شرایطی است که ملت ودولت ایران مقاومت می کند و ایستادگی خودش را به آمریکایی ها نشان خواهدداد. آنها به زورآزمایی و ماجراجویی آمده اند. در جنگ نظامی نتوانسته اند می خواهند مردم را در جنگ اقتصادی از پا در بیاورند. آمریکایی ها، می خواهند مردم را از نظام بگیرند، خسته و ناراضی کنند. می خواهند بیکاری و تورم را گسترش بدهند و مردم راا ز انقلاب کنار بزنند تا به نظام ضربه بزنند.

رضایی افزود: دشمن گمان می کند که اقتصاد می تواند، مردم را ناراضی کند. مسیری که بعد از چهل سال انتخاب کرده اند، به هم زدن اوضاع اقتصادی کشور است. مساله مهم این است که در این شرایط، نمی توانیم فقط از مردم انتظار داشته باشیم که تنها در میدان باشند. دولت و مجلس و همه مسئولین باید فعال تر شوند. باید مشکلات را حل کرد. الان روزپرکاری است نه تنبلی و بیکاری. روز سو استفاده و دنبال کردن منافع شخصی نیست. کسی که القای ناامیدی و خستگی می کند، به نفع آمریکایی ها گام بر می دارد. باید مشکلات مردم را حل کنیم تا مردم و نظام در یک سنگر در برابر دشمن ایستادگی کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: عده ای در داخل علاوه بر کم کاری، کارشکنی هم می کنند و با هواداری آمریکا، چوب لای چرخ ملت می گذارند. دولت آمریکا از بیرون فشار می آورد، اینها از داخل، کم کاری و کارشکنی می کنند. دولت آمریکا برجام و توافق نامه ها را کنار زده است. ما در برابر چنین اهانتی به دولت و ملت مان، سکوت نمی کنیم. تسلیم نمی شویم.

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: وقت آن است که دوباره موتور مبارزه و جهاد را روشن کنیم. دولتمردان نیز باید راه جوانان و افراد گمنام را باز کنند تا در صنعت و کشاورزی و علم و فناوری بدرخشند. شایسته نیست که دولتمردان ما همه امید خودرا به بیرون مرزها داشته باشند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در شهرستان تاریخی ایذه اعلام می کنم که مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، غیرت خود را نشان خواهند داد تا مشاورین ترامپ به او بگویند که از مسیر اشتباه خود برگردد.