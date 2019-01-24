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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

دعوت اردن از سوریه برای شرکت در کنفرانس پارلمانهای عربی

دعوت اردن از سوریه برای شرکت در کنفرانس پارلمانهای عربی

«حمود الصباغ» رئیس مجلس سوریه برای شرکت در فعالیت های بیست و نهمین کنفرانس اتحادیه های پارلمان های کشورهای عربی دعوت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الأخبار، اگر رئیس مجلس سوریه این دعوت را بپذیرد پس از سال‌ ها عدم حضور به علت تحریم و بایکوت سوریه در اتحادیه عرب، در این کنفرانس که در امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

طبق اعلام منابع خبری، «عاطف الطراونه» رئیس مجلس اردن هفته گذشته با همتای سوریه خود تماس حاصل کرده و او را در جریان شرایط این کنفرانس و استقبال کشورهای عربی از حضور نماینده دمشق در این کنفرانس قرار داده است.

پیشنهاد حضور نماینده سوریه در این کنفرانس از سوی رئیس مجلس و شماری از نماینده مجلس اردن مطرح شده است.

 اردن روز سه ‌شنبه سطح روابط با سوریه را افزایش داد و برای سفارت خود در دمشق، کاردار اعزام کرد. از زمان آغاز بحران سوریه تاکنون با وجود فشار کشورهایی چون عربستان و امارات، اردن به کاهش سطح روابط دیپلماتیک خود با سوریه بسنده کرده و  رابطه خود با دمشق را به طور کامل قطع نکرد.

کد مطلب 4522784

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