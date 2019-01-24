به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ازامارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را مقابل چین برگزار کرد. حاشیه های این بازی را در پی می خوانید:

* کارلوس کی روش قبل از شروع بازی با مارچلو لیپی دقایق طولانی گفتگو کرد. صحبت هایی که هنگام گرم کردن بازیکنان صورت گرفت.

* مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین خداداد افشاریان داور بازنشسته فوتبال ایران در جایگاه ویژه حضور داشتند و بازی شاگردان کی روش را از نزدیک تماشا کردند.

* هنگامی که در مراسم آغازین بازی سرود تیم ملی خوانده شد پرچم بزرگ کشورمان در بین هواداران به اهتزاز درآمد. همین چند دقیقه کافی بود تا مهدی تاج نیز با تشویق های خود همراه هواداران شود و تیم ملی را تشویق کند.

* پس ازحلقه اتحاد بازیکنان ایران، علیرضا بیرانوند تک تک هم تیمی هایش را در آغوش کشید.

* علی فتح الله زاده و محمد رویانیان مدیران عامل سابق استقلال و پرسپولیس نیز در ورزشگاه حضور داشتند. این دو در زمان مدیریت شان بر این دو باشگاه جنجال های زیادی را رقم زدند.