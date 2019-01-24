طرح جامع ۷ شهر استان گلستان تصویب و ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، حسین محبوبی اظهار کرد: با تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی در شهرهای استان به دنبال افزایش کیفیت زندگی و رفاه شهروندان و توسعه شهرهای استان در همه ابعاد هستیم.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و تلاش کارشناسان این اداره کل در حوزه شهرسازی و معماری رشد چشمگیری در سال ۹۷ نسبت به سال‌های گذشته از نظر تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی در شهرهای استان داشتیم و این روند ادامه خواهد داشت.

محبوبی ادامه داد: تاکنون و با مصوبات سالجاری طرح های جامع ۲۲ شهر استان شامل گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن، آزادشهر، علی‌آبادکتول، رامیان، مراوه‌تپه، دلند، اینچه برون، خان ببین، گمیشان، کلاله، نگین شهر، نوده خاندوز، کردکوی، انبارالوم، فاضل آباد، بندرگز، نوکنده، سرخنکلاته، آق‌قلا، سیمین‌شهر از سال ۹۰ تاکنون در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و به استان ابلاغ شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان خاطرنشان کرد: با ساماندهی و نظم در روند کمیسیون‌های تخصصی و همچنین تسریع در صدور نتایج درخواست‌های واصله از سوی شهرداری ها در زمینه های مختلف طرح‌های شهری، اقداماتی بوده که این اداره کل عملیاتی کرده و درصدد افزایش رضایت ارباب رجوع است.