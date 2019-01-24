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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۵۸

فرانسه ۱۲ جنگنده رافائل به مصر می‌فروشد

فرانسه ۱۲ جنگنده رافائل به مصر می‌فروشد

روزنامه «تریبون» فرانسه اعلام کرد که شرکت هواپیمایی «داسو» در آستانه فروش ۱۲ فروند جنگنده رافائل به ارتش مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تریبون» فرانسه به نقل از برخی منابع نوشت که به احتمال زیاد توافق فروش ۱۲ فروند جنگنده رافائل به مصر در جریان سفر ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به قاهره حاصل شده است.

در صورتی که این توافق اجرایی شود، شمار جنگنده های رافائل در ناوگان هوایی مصر به ۳۶ فروند خواهد رسید.

گفتنی است، عبد الفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در فوریه ۲۰۱۵ با فرانسوا اولاند همتای وقت فرانسوی خود توافق ۲۴ فروند جنگنده رافائل را امضا کرد.

جنگنده دو موتوره و چند منظوره رافائل فرانسوی است که توسط شرکت هوایی داسو طراحی و ساخته می شود.

کد مطلب 4522795

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