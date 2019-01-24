  1. استانها
  2. گلستان
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۰۰

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:

خدمت در آتش نشانی به جای رفتن به زندان

خدمت در آتش نشانی به جای رفتن به زندان

گرگان- رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: قاضی گالیکشی به جای زندان کردن راننده بی احتیاط وی را مکلف کرد تا در خدمات عمومی رایگان و فعالیت های اطفا حریق به مدت ۲۰۰ ساعت شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: قاضی گالیکشی به جای زندان کردن راننده بی احتیاط وی را مکلف کرد تا در خدمات عمومی رایگان و فعالیت های اطفا حریق به مدت ۲۰۰ ساعت شرکت کند.

وی افزود: این فرد در پی بی احتیاطی در رانندگی سبب مصدومیت فرد دیگری شده و در ابتدا به یک ماه حبس محکوم شد. 

هاشمیان خاطرنشان کرد: قاضی گالیکشی به جای زندان وی را مکلف کرد تا در خدمات عمومی رایگان و فعالیت های اطفا حریق به مدت ۲۰۰ ساعت شرکت داشته باشد. 

وی بیان کرد: اداره منابع طبیعی و واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می کنند. 

کد مطلب 4522796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها