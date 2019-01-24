خدمت در آتش نشانی به جای رفتن به زندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: قاضی گالیکشی به جای زندان کردن راننده بی احتیاط وی را مکلف کرد تا در خدمات عمومی رایگان و فعالیت های اطفا حریق به مدت ۲۰۰ ساعت شرکت کند.

وی افزود: این فرد در پی بی احتیاطی در رانندگی سبب مصدومیت فرد دیگری شده و در ابتدا به یک ماه حبس محکوم شد.

هاشمیان خاطرنشان کرد: قاضی گالیکشی به جای زندان وی را مکلف کرد تا در خدمات عمومی رایگان و فعالیت های اطفا حریق به مدت ۲۰۰ ساعت شرکت داشته باشد.

وی بیان کرد: اداره منابع طبیعی و واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می کنند.