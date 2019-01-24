به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد فلاحی، عصر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران خراسان‌جنوبی بیان کرد: در شهرستان سربیشه همه افراد بدون توجه به گرایش‌های سیاسی در راستای پیشبرد اهداف نظام کار و تلاش می‌کنند که بسیار ارزشمند است.

فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه هر نظامی نیروی انسانی آن است، ادامه داد: در این رستا موضوعاتی چون آموزش و پرورش و مسائل مرتبط با آن برای ما بسیار حائز اهمیت است.

فلاحی با تبیین دستور استاندار خراسان‌جنوبی در زمینه بررسی ایمنی سیستم حرارتی مدارس، گفت: با صراحت به استاندار گفتم که در سربیشه هیچ مدرسه‌ای از بخاری غیر ایمن استفاده نمی‌کند و فقط برخی از کلاس‌های درس از تیوست استفاده می‌کنند که ناایمن نیست.

وی با اشاره به اینکه به اتمام رسیدن پروژه استخر شنای سربیشه شتاب بیشتری به خود می‌گیرد، ادامه داد: فرصت سرمایه‌گذاری در سربیشه برای همگان فراهم است ولی اولویت با سرمایه‌گذار بومی است.

فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه در اطلاع‌رسانی خدمات برخی از روابط عمومی‌ها ضعف دارند، گفت: علت آن را باید در کمبود نیروی انسانی جست‌وجو کرد.

فلاحی اظهار کرد: باید دست به دست هم برای ارتقاء و رشد کشور تلاش کنیم اما درست نیست نماینده‌ای که به طور مثال ۶ هزار رأی دارد در کار رئیس جمهوری که رأی ۲۴ میلیون نفر پشتوانه او است، دخالت کند.

وی در زمینه پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر سربیشه بیان کرد: در دهه فجر سال جاری ۱۱۳ پروژه در سربیشه افتتاح و کلنگ زنی می‌شود که از این تعداد ۱۱۰ پروژه افتتاح و سه پروژه کلنگ‌زنی می‌شود.

فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتبار ۴۰۰ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال افتتاح می‌شود، ادامه داد: ۸۷ پروژه در مناطق روستایی و ۲۶ پروژه در مناطق شهری افتتاح و کلنگ زنی می‌شود که از آن جمله می‌توان به گاز رسانی به ۳۲ روستا اشاره کرد.

فلاحی با بیان اینکه توسعه واحدهای بوم‌گردی با هدف رونق بخشی به اقتصاد مناطق روستایی مد نظر است، افزود: در این راستا یک واحد بوم‌گردی با مشارکت ۲-۳ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در زمینه سرمایه‌گذاری نیروگاه خورشیدی یادآور شد: در نیروگاه هفت مگاواتی ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است.