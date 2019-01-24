به گزارش خبرنگار مهر از امارات، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و چین از ساعت ۱۹:۳۰ امروز پنجشنبه در مرحله یک چهارم جام ملت های آسیا آغاز شده است.

در نیمه اول این بازی دو اتفاق رخ داد که با اعتراض شدید بازیکنان تیم ملی ایران به داور قطری همراه بود.

ابتدا اشکان دژاگه شوتی را به سمت دروازه چین زد که به دست بازیکن حریف برخورد کرد. داور این صحنه را خطای هند ندانست و ملی پوشان به عدم اعلام پنالتی اعتراض کردند.

دقایقی بعد مهدی طارمی در محوطه جریمه چین سرنگون شد که داور این صحنه را هم پنالتی تشخیص نداد و بازیکنان به این مسئله هم معترض شدند.

تیم ملی چین تا دقیقه ۲۸ دو تعویض انجام داد. مارچلو لیپی سرمربی چین ابتدا یکی از هافبک های چین را که به نظر می رسید مصدوم است از زمین بیرون کشید و سپس یکی از مدافعانش را تعویض کرد تا تعویض های زودهنگامی در تیم حریف شکل بگیرد.

سردار آزمون بعد از آنکه گل دوم ایران را به ثمر رساند، شادی خود را ابتدا با مهدی طارمی زننده گل اول تقسیم کرد و سپس رو به دوربین علامت «هیس» را نشان داد.

بعد از گل سردار، داور مسابقه سراغ کمک داور ویدئویی رفت تا درست بودن گل را بررسی کند. داور به خطای آزمون روی مدافع چین مشکوک بود و همین باعث شد هواداران ایران لحظاتی دچار استرس شوند. در نهایت داور با تایید گل آزمون، خیال همه را راحت کرد.

مارچلو لیپی بعد از دو گل ایران در بهت بود و روی نیمکت چین نشسته بود.