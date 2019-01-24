به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی مقابل تیم ملی چین برگزار کرد. حاشیه های این بازی را می خوانید:

* مهدی طارمی در نیمه اول داخل محوطه جریمه چین سرنگون شد که باعث شد هم تیمی هایش معتقد به پنالتی باشند. اما داور بازی دستور به ادامه بازی داد و سیستم داور ویدئویی نیز دستورش را تایید کرد.

* هنگامیکه سردار آزمون گل دوم ایران را به ثمر رساند داور از سیستم VAR کمک گرفت که تعجب کی روش و بازیکنانش را به همراه داشت.

* کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران به شدت از سوی هواداران ایرانی حاضر در ورزشگاه تشویق شد. همچنین بیرانوند نیز در بین بازیکنان بیشتر از بقیه مورد حمایت هواداران قرار گرفت.

* شوتزنی های مکرر علیرضا جهانبخش عصبانیت کی روش را به همراه داشت تا هافبک تیم ملی را مجبور به عذرخواهی کند.

* مسعود شجاعی کاپیتان اول تیم ملی ایران که در بازی امشب هم نیمکت نشین بود نکاتی را درباره بازی به سرمربی تیم ملی گوشزد کرد.

* هواداران تیم ملی که از بازی شاگردان کی روش به وجد آمده بودند در پایان نیمه اول شعار «بچه ها متشکریم» سر دادند.