نفرات برتر تنیس روی میز نوجوانان استان مرکزی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز رنکینگ نوجوانان پسر استان مرکزی روز پنجشنبه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شرکت ۵۰ ورزشکار از شهرهای اراک، ساوه، خمین، تفرش، شازند و دلیجان به صورت دوره ای حذفی در اراک برگزار شد.

در پایان آریا کوچکی از اراک مقام نخست را کسب کرد، سینا کوچکی از اراک نایب قهرمان شد و علیرضا اکبری از خمین در جایگاه سوم ایستاد. همچنین عرفان محمدی، علیرضا درچه ای و پویا اسدی همگی از خمین به ترتیب مقام های چهارم تا ششم را کسب کردند.

براساس این گزارش، همچنین مرتضی میرزاخانی به عنوان سرداور، محمد نسایی، محمد هادوی، محسن ادیق، حمیدرضا امینی و آرمان سلیمی داوری مسابقات را برعهده داشتند. عماد ثاقبی نیز به عنوان ناظر بر مسابقات نظارت داشت.

این مسابقات زیر نظر هیات تنیس روی میز استان مرکزی در سالن اختصاصی تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.